Британские истребители сопроводили Су-30 над Черным морем

Два истребителя ВВС Великобритании "Тайфун" были подняты в воздух по тревоге, когда два российских самолета, предположительно Су-30, были замечены рядом с румынской акваторией Черного моря, входящую в зону ответственности НАТО, сообщает Express.

"Мы наблюдали за действиями русских из ситуационного центра. У нас обоих все прошло по плану, начина со взлета и движения на восток для сопровождения целей. Мы видели русских на радарах и следовали за ними, пока они летели через район полетной информации Румынии. Но в визуальный контакт мы не вступали, так как они не находились в зоне видимости, - заявил один из пилотов "Тайфуна". - Это была успешная миссия".

Четыре истребителя "Тайфун" базируются на авиабазе Михаил Когэлничану на юго-востоке Румынии. В их задачу входит значительно усилить противовоздушную оборону вдоль восточного побережья Румыниии перехватывать любые воздушные суда, проходящие через воздушное пространство НАТО.

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