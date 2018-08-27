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27.08.2018
ИноСМИ

Британские истребители сопроводили Су-30 над Черным морем

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Итальянский истребитель "Еврофайтер Тайфун"
Итальянский истребитель "Еврофайтер Тайфун".
Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Два истребителя ВВС Великобритании "Тайфун" были подняты в воздух по тревоге, когда два российских самолета, предположительно Су-30, были замечены рядом с румынской акваторией Черного моря, входящую в зону ответственности НАТО, сообщает Express.

"Мы наблюдали за действиями русских из ситуационного центра. У нас обоих все прошло по плану, начина со взлета и движения на восток для сопровождения целей. Мы видели русских на радарах и следовали за ними, пока они летели через район полетной информации Румынии. Но в визуальный контакт мы не вступали, так как они не находились в зоне видимости, - заявил один из пилотов "Тайфуна". - Это была успешная миссия".

Четыре истребителя "Тайфун" базируются на авиабазе Михаил Когэлничану на юго-востоке Румынии. В их задачу входит значительно усилить противовоздушную оборону вдоль восточного побережья Румыниии перехватывать любые воздушные суда, проходящие через воздушное пространство НАТО.

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24.08.2018
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Страны
Великобритания
Россия
Румыния
Продукция
EF-2000
Су-30
Проекты
NATO
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