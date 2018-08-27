Версии (Украина): Парад перемогы

В ярком сатирическом памфлете рассматриваются цели военного парада, который пройдет в День независимости Украины. «Задача военного парада — породить чувство глубокого спокойствия у избирателей Петра Алексеевича. Армия готова в любой момент дать решительный отпор агрессии Кремля. Мы же прекрасно понимаем, что Путин готовится в любой момент перейти границу. Парад четко и недвусмысленно дает понять: не выйдет, господин тиран», — иронизирует автор «Версий».

В древней столице нации кипит работа. Все готовятся к параду. Почти каждый день в центре проходят насыщенные и увлекательные тренировки. Очень много военной техники. Все действуют слаженно, как один большой и дружный организм. Почти нет инцидентов. Так, по мелочи. Попал под танк, но отделался легкими ушибами. Никто не ропщет по поводу отсутствия горячей воды и пробок на дорогах. Несмотря на усилия кремлевской пропаганды, почти ликвидированы все последствия двукратного потопа. Кое-где есть ямы и промоины, однако жители столицы с воодушевлением восприняли лозунг городской мэрии - "климат меняется, поэтому надо готовиться".

Никто даже не спрашивает, почему к изменению климата должны готовиться жители благоустроенной столицы, а не тот же Виталик Кличко. Есть понимание второго и первого закона термодинамики. Вода, текущая вниз, неизбежно затопит все. Природа, против нее не попрешь.

С глубоким удовлетворением воспринял решение верховного главнокомандующего принять. Он так и сказал вчера: готов принять. Имеется в виду военный парад в честь годовщины нашей с вами выстраданной в адовых муках независимости. Интриги не будет. А то все волнуются: примет Петр Алексеевич или нет? А вдруг будет кибератака?! Примет! Однозначно!

Объезжая заторы, вызванные перемещением масс новейшей военной техники советского производства, не могу не выразить восхищение нашим надежным щитом. Макеты новейших образцов секретного вооружения выполнены на должном уровне из хорошо выструганного дерева и папье-маше. Кое-где применялись высокопрочный картон и скотч. Смотрится прекрасно. Сразу видно, что ни один цент валютной помощи нашего стратегического партнера - США - не потрачен впустую и не осел в широких карманах некоторых недобросовестных чиновников.

Главная задача военного парада - продемонстрировать дикое возрождение военной мощи нации, которая теперь до коренных зубов "озброена" новейшими образцами ракетной техники следующего поколения - решена на сто процентов. Предвкушаю, как завоет "вата", когда четыре с половиной тысячи элитных воинов в практически свежем обмундировании станут печатать свой устрашающий шаг. Затем двинутся армады танков, бронетракторов и специальных прицепов с гаубицами. На трибуне будут гости из 18-ти стран НАТО во главе с самим Болтоном - специальным помощником президента Трампа по вопросам национальной безопасности. Высочайший уровень представительства. Выше только Моника Левински, которая очень близко знала одного из американских лидеров прямо в платье с пятнами.

Третья задача парада, который надо назвать "парадом перемогы", - это наглядная демонстрация несокрушимого стремления Украины в НАТО. Именно поэтому сотни военнослужащих Альянса, спешно переброшенных в Киев из Афганистана и Грузии, промаршируют в едином строю с нашими героями. Это будет символично, зрелищно и даже радужно. Грузинские морские пехотинцы, эстонский спецназ, водители боевых истребителей из Литвы… Они все как бы символизируют невиданную поддержку Украины всеми ведущими странами мира. Вступление в НАТО будет, несомненно, красной строкой прописано в основном законе Украины - нашей Конституции. Сразу же после статьи о бесплатном и доступном медицинском образовании. Только НАТО, только хардкор.Вторая задача военного парада - породить чувство глубокого спокойствия у избирателей Петра Алексеевича. Армия готова в любой момент дать решительный отпор агрессии Кремля. Мы же прекрасно понимаем, что Путин точит зубы и готовится в любой момент перейти границу у реки. Парад четко и недвусмысленно дает понять: не выйдет, господин тиран, поработить нацию, чей геном зашифрован в вышиванках и описан в древних шумерских и ассирийских хрониках. Единство нации и армии - вот что увидят исходящие злобой недоброжелатели нашей страны. После парада миллионы зрителей торжественно поклянутся на священном для всех майдане проголосовать исключительно за Порошенко. Он скромно стоит на трибуне, чуть смущенно принимая знаки "глубокой пошаны (почета)". Под рев сверхсовременных истребителей подводного базирования, тяжеленных бомбардировщиков-ракетоносцев, способных выполнить любую задачу по освобождению Крыма, он что-то тихонько поясняет в заросшее нежными седыми волосами ухо Болтона. Наверняка рассказывает, скольких усилий стоило ему создать буквально с нуля сверхсовременную армию, стоящую теперь на страже спокойствия европейцев. Пока маршируют украинские воины, немцы, поляки и даже финны могут спать абсолютно спокойно. Их сон надежно охраняют макеты новейших вооружений.

Четвертая задача военного парада - демонстрация страшной заботы нашего родного государства и руководителей нации о ветеранах великой украинско-российской войны. Не случайно накануне "парада перемогы" главком выступил с блестящей и фантастической речью на всемирном форуме "Там, где мы - там Украина". Уже одно название мероприятия поражает своей креативностью. Оно точно отражает дух эпохи. Это своего рода zeitgeist (дух времени), извините за банальность. "Министерству по делам ветеранов быть", - торжественно, но просто заявил главком. Ветераны, волонтеры, общественные активисты и "молодые прогрессивные люди" (по всей видимости, трансгендеры) бурно зааплодировали, стали орать различные теплые слова. Пошло братание и тесное слияние. Выждав короткую, но внушительную паузу, гарант отметил, что работа по созданию "минвета" уже кипит. С целью перенимания передового опыта большая группа народных депутатов поехала в США. Там они изучали на пляжах Майами передовые технологии адаптации участников боевых действий к реалиям мирной жизни. Уже определено, кто возглавит министерство - Ирина Фриз. Народный депутат. Член "БПП". Опытная "минветчица". На протяжении долгих лет она доказала свою преданность идеалам нации, прекрасно катается на доске и коллекционирует фарфоровые фигурки пенисов. Лучшей кандидатуры, на мой взгляд, вообще не найти.

И, наконец, пятая задача "парада перемогы" - восстановление морального духа нации. Вы только себе представьте, как воодушевятся доярки, мерчендайзеры, сетевые маркетологи и профессиональные борцы за мову, увидев воочию мощь украинской нации. Вот именно для этого повышаются коммунальные платежи, вводятся формулы "Роттердам плюс" и "Дюссельдорф минус". Растет курс доллара и налоги. Ведь на что рассчитывает наш гибридный враг? На всеобщую пассивность и уныние. Президент точно подметил на том же форуме героев АТО и "молодых прогрессивных людей", что "Кремль навязывает нам информационную войну, цель которой - поработить наш разум". В этом месте некоторые особо впечатлительные участники мероприятия потеряли сознание. Некоторые под шумок лишились девственности. Действительно, страшная картина: холодные, но длинные щупальца агрессора тянутся к мозгу и порабощают его. Я спокоен в этом отношении только за Виталика. Хрен там Кремль поработит его мозг! Пусть он сначала его найдет. А вот за остальных я волнуюсь. Тем более, что Петр Алексеевич прямо указал на наличие у нас "адвокатов Кремля". Эти подонки "тиражируют заезженные, но опасные штампы российской пропаганды". Но у них ничего не выйдет, поскольку "344 тысячи героев АТО являются гарантом нашей независимости". Ни убавить, ни прибавить. Теперь вы знаете, почему миллиарды украинцев с таким нетерпением ждут военного парада. СУГС (лозунг: Слава Украине! Героям слава! - прим. ред.)!

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

Александр Зубченко