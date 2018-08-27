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27.08.2018
ТАСС

США рассчитывают до конца 2024 года отправить астронавтов на окололунную станцию

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Вице-президент США Майкл Пенс
Вице-президент США Майкл Пенс.
Источник: © Mandel Ngan/Pool via AP

Вице-президент страны Майкл Пенс отметил, что американская администрация считает Луну "ключевой точкой" для освоения космоса

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает отправить до конца 2024 года астронавтов на планируемую лунную орбитальную станцию с тем, чтобы установить на спутнике Земли постоянное присутствие.

Об этом заявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс во время выступления в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), оно транслировалось на сайте Белого дома.

По словам Пенса, американская администрация считает Луну "ключевой точкой" в том, что касается освоения космоса. Вице-президент отметил, что США "активно ведут разработки", касающиеся проекта Lunar Orbital Platform-Gateway, предполагающего создание "первой космической станции, которая будет находиться на орбите Земли". Пенс называл данную станцию "самым важным условием для создания аванпоста на Луне и миссии к Марсу".

"В прошлом году NASA начало взаимодействовать с американскими разработчиками с целью создания уникальной электродвигательной системы для Gateway", - констатировал Пенс. Он отметил, что администрация США работает с Конгрессом с целью выделения $500 млн на то, чтобы работа над Lunar Orbital Platform-Gateway перешла "в производственную стадию". По словам Пенса, "нас отделяют лишь несколько лет от запуска первых строительных блоков Gateway в космос". США, как подчеркнул вице-президент, "неустанно ведут работу с тем, чтобы до конца 2024 года отправить американский экипаж на Lunar Orbital Platform".

"Наш взгляд вновь устремлен на Луну. На этот раз мы не удовлетворимся лишь тем, чтобы оставить на ней следы", - сказал он. По словам Пенса, "сейчас для США пришло время воспользоваться всем, что мы узнали за десятилетия" и "установить постоянное присутствие на Луне и в вблизи нее".

О планах по созданию указанной окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. Ранее предполагалось, что станция получит название Deep Space Gateway, однако сейчас в документах NASA ее именуют Lunar Orbital Platform-Gateway.

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) было подписано совместное заявление между Роскосмосом и NASA, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.

24.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Австpалия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Энергия РКК
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Трамп Дональд
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