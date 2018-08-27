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27.08.2018
ТАСС

Точный вес конвертоплана "Фрегат" определится после исследований

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RHV-30
Беспилотный конвертоплан RHV-30.
Источник: Станислав Красильников/ТАСС

По словам разработчика, только после этого можно будет представить эти результаты потенциальному потребителю

КУБИНКА /Московская область/. 24 августа. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" проведет дополнительные исследования, чтобы определить оптимальные характеристики и массу тяжелого беспилотника-конвертоплана "Фрегат". Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор компании Кирилл Дыбко.

"Мы видим эту тему очень перспективной, и мы уже доказали принципиальную реализуемость нашей схемы с поворотными винтами", - сказал он.

"Тем не менее, для полного понимания достижимых характеристик такого аппарата необходимо выполнить комплекс исследований, моделирования и испытаний, по результатам которых можно будет сделать заключение о достижимых параметрах проекта, включая массово-габаритные характеристики", - продолжил Дыбко.

По его словам, только после этого можно будет представить эти результаты потенциальному потребителю, который сформирует тактико-технические требования к аппарату.

"Предложения по реализации проекта мы предполагаем представить на "Гидроавиасалоне" в Геленджике", - отметил Дыбко.

Как сообщал ранее заместитель генерального директора Группы "Кронштадт" Николай Долженков, предприятие планирует создать тяжелые беспилотники массой пять и семь тонн, в том числе вертикального взлета. Беспилотник-конвертоплан массой в пять тонн назвали "Фрегат".

24.08.2018
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