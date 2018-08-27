В России создан снаряд, ослепляющий любую оптику противника

Управляющий директор НПО "Прибор" сообщил, что предприятие ждет решения Минобороны о целесообразности такого оружия

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Боеприпасы, поражающие любую оптику противника в определенном радиусе, разработаны в России, сообщил ТАСС управляющий директор НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех) Юрий Набоков в ходе выставки "Армия-2018".

"Мы проводили работу, сформировали определенный задел, были в том числе изготовлены опытные образцы спецбоеприпаса", - сообщил Набоков. Он уточнил, что спецбоеприпас способен подавлять "оптические приборы, всю оптику противника в определенном радиусе".

Набоков не назвал радиус действия снаряда.

По его словам, НПО "Прибор" ждет решения Минобороны по данным боеприпасам. Если ведомство сочтет, что такие боеприпасы нужны, тогда работы будут продолжены в полном масштабе, добавил он.

В современном бою применяются самые разнообразные оптические средства наблюдения или прицеливания: от простых видеокамер на беспилотниках и шлемах солдат до работающих в разных диапазонах специализированных оптико-локационных станций на боевых машинах.