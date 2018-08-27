Российский ПТРК "Корнет" сможет атаковать танки сверху, как американский Javelin

Особенность таких ПТРК в том, что боеприпас делает "горку" и наносит удар по бронетехнике сверху, где броня корпуса наиболее тонкая

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" получил возможность атаковать бронетехнику сверху, как американский комплекс FGM-148 Javelin. Об этом сообщили ТАСС на выставке "Армия-2018" в компании-разработчике "Корнета" - холдинге "Высокоточные комплексы".

ПТРК "Корнет" уже сейчас при его умелом использовании - при стрельбе с превышением - позволяет атаковать цель в верхнюю полусферу", - сказали в холдинге, отвечая на вопрос о том, получит ли "Корнет" функцию атаки сверху, как у Javelin.

ПТРК Javelin был принят на вооружение войск США в 1996 году. Одной из характерных особенностей комплекса является траектория полеты ракеты: боеприпас делает "горку" и наносит удар по бронетехнике сверху - туда, где у танков и других бронемашин в крышах башнен и корпусов самая тонкая броня. Это также позволяет обойти область действия активных средств защиты бронетехники, сбивающей средства атаки.

"Высокоточные комплексы" разработали ПТРК "Корнет", ракета которого может поражать бронированные цели на дальности до 10 км. По данным открытых источников, боеприпас способен пробить более 1 метра однородной брони. На вооружении российской армии стоит версия комплекса "Корнет-М".