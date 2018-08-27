Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом

Кроме того, длина новой ракета уменьшена до 4,19 м, а размах крыла - до 0,8 м

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Боевая эффективность новой противорадиолокационной ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущей версией - Х-58Э. Об этом сообщили в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) на форуме "Армия-2018".

"Габариты и размеры новой ракеты уменьшены, что помогло обеспечить ее внутрифюзеляжное размещение. Реализован цифровой обмен информацией со всеми современными типами носителей. В ракете реализована одна широкополосная головка самонаведения вместо пяти, которая обеспечивает работу во всем диапазоне частот целей. Боевая эффективность ракеты в сравнении с предыдущим аналогом ракеты Х-58Э увеличена в 2,5 раза", - рассказали в КТРВ.

Длина новой ракета уменьшена до 4,19 м, уменьшен размах крыла до 0,8 м. Увеличена дальность полета при стрельбе с минимальной высоты 200 м - с 46 км до 76 км, при стрельбе с высоты в 20 км - с 200 км до 245 км.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.