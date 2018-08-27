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27.08.2018
ТАСС

"Вертолеты России" готовы приступить к модернизации Ми-14ПЛ для ВМФ

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Вертолет-амфибия Ми-14
Вертолет-амфибия Ми-14.
Источник: kollektsiya.ru

На данный момент вопросы модернизации вертолетов-амфибий прорабатываются с Минобороны России

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" готов приступить к модернизации вертолетов-амфибий Ми-14ПЛ для ВМФ России. Об этом сообщили ТАСС в холдинге на форуме "Армии-2018".

"Вертолеты России" готовы к любым заказам и готовы приступить к модернизации Ми-14, в случае если будет заключен соответствующий контракт", - сказали в холдинге.

В компании отметили, что "окончательное решение о том, в какой конфигурации и в каком объеме эти работы будут проводиться, остается за российским военным ведомством и пока еще не принято". Сейчас вопросы модернизации прорабатываются с Минобороны России.

Противолодочный вертолет Ми-14ПЛ был создан в 1960-х годах на базе Ми-8. Вертолет-амфибия получил днище-лодку и два поплавка по бокам корпуса, которые одновременно служили обтекателями для опор шасси. Вертолет мог держаться на воде при волнении до 3-4 баллов. Ми-14 оснастили различным противолодочным оборудованием, машина могла применять против субмарин торпеды и глубинные бомбы, в том числе ядерные. На данный момент вертолет снят с вооружения ВМФ России.

Всего, по данным открытых источников, было построено 273 Ми-14ПЛ. Вертолеты активно поставлялись на экспорт. В настоящее время несколько Ми-14 несут службу в составе Военно-морских сил Польши, они были модернизированы без привлечения официального производителя. Холдинг "Вертолеты России" представил проект возобновления производства Ми-14 в ходе Международного военно-морского салона в июле 2015 года.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

24.08.2018
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принадлежат ТАСС
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