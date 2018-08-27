Летные испытания новейшего беспилотника "Катран" начнутся до конца 2018 года

Сообщается, что для беспилотника рассматривают несколько комплексов вооружения

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейший беспилотник вертолетного типа "Катран", впервые продемонстрированный этой весной на параде Победы, до конца года приступит к летным испытаниям. Завершить их планируется в 2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе "Вертолетов России" на "Армии-2018".

"В настоящее время беспилотник "Катран" проходит наземные испытания, которые завершатся осенью этого года, после чего специалисты холдинга приступят к программе летных испытаний "Катрана" со сроком окончания в 2019 году", - рассказали в пресс-службе.

В ходе идущих наземных испытаний специалисты проверяют пилотажно-навигационный комплекс, систему управления двигателем, радиоканал и другие системы вертолета.

В также холдинге сообщили, что новейший вертолетный беспилотник "Катран" может получить несколько комплексов вооружения.

Как отметили в пресс-службе, сейчас прорабатывают несколько вариантов комплектации беспилотника. "В частности, рассматривается оснащение вертолета разведывательным оборудованием, а также установка различных видов и типов вооружения", - сказали в "Вертолетах России".

Беспилотный вертолет "Катран" выполнен по соосной схеме со взлетной массой до 500 кг, уточнили в компании.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.