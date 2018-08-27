Войти
27.08.2018
ТАСС

Танк "Армата" испытают в арктических условиях

322
0
0
Демонстрация танка Т-14 Армата. Архивное фото
Демонстрация танка Т-14 Армата. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Начало опытной войсковой эксплуатации танка запланировано на 2020 год

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейший танк Т-14 "Армата" испытают в различных климатических условиях, в том числе проверят работу электроники в арктических условиях, сообщил журналистам замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал- лейтенант Виктор Лизвинский.

"Вы знаете, мы будем пробовать его на различных климатических условиях. Надо будет его испытать не только в условиях среднерусской возвышенности. Это в обязательном порядке будет и север, Арктика, может быть придется отправлять в горы, может в пустынно-песчанную местность", - сказал Лизвинский на полях Международного военно-технического форума "Армия-2018".

"Мы знаем негативный опыт американцев по М1 "Абрамс", когда в "Буре в Пустыне" они угробили практически все двигатели. Поэтому надо пробовать все. На какой будет базе работать та или иная электронно-вычислительная машина, будет ли влиять на нее то же самое северное сияние", - добавил генерал-лейтененат.

По его словам, опытная войсковая эксплуатация танка начнется в 2020 году.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
Проекты
2020-й год
Арктика
АРМИ-20XX
Похожие новости
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
10.01.2018
Что ждет российскую армию в 2018 году
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
26.09.2017
ГОЗ под микроскопом
04.09.2017
Оружейные университеты в парке "Патриот"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 11:22
  • 1
Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу
  • 27.08 11:12
  • 7389
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.08 11:06
  • 1
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве
  • 27.08 10:44
  • 8
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 27.08 10:41
  • 17
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 27.08 10:25
  • 2
Российский ПТРК "Корнет" сможет атаковать танки сверху, как американский Javelin
  • 27.08 10:17
  • 2
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 27.08 10:05
  • 1
Авианесущие загадки: что обещают чиновники
  • 27.08 09:55
  • 4
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
  • 27.08 09:30
  • 13
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 27.08 09:27
  • 1
Стирлинг на солнечной тяге
  • 27.08 09:12
  • 1
Командующий ВДВ: новое снаряжение "Ратник-3" направят в первую очередь в десантные войска
  • 27.08 08:46
  • 1
Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом
  • 27.08 08:06
  • 13
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 27.08 07:14
  • 1
Сказка об утонувшем "Буревестнике"