Танк "Армата" испытают в арктических условиях

Начало опытной войсковой эксплуатации танка запланировано на 2020 год

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейший танк Т-14 "Армата" испытают в различных климатических условиях, в том числе проверят работу электроники в арктических условиях, сообщил журналистам замглавкома Сухопутных войск по вооружению генерал- лейтенант Виктор Лизвинский.

"Вы знаете, мы будем пробовать его на различных климатических условиях. Надо будет его испытать не только в условиях среднерусской возвышенности. Это в обязательном порядке будет и север, Арктика, может быть придется отправлять в горы, может в пустынно-песчанную местность", - сказал Лизвинский на полях Международного военно-технического форума "Армия-2018".

"Мы знаем негативный опыт американцев по М1 "Абрамс", когда в "Буре в Пустыне" они угробили практически все двигатели. Поэтому надо пробовать все. На какой будет базе работать та или иная электронно-вычислительная машина, будет ли влиять на нее то же самое северное сияние", - добавил генерал-лейтененат.

По его словам, опытная войсковая эксплуатация танка начнется в 2020 году.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.