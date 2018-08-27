ВМФ России намерен увеличивать роль беспилотников
Начальник управления кораблестроения ВМФ России Владимир Тряпичников сообщил, что речь идет о безэкипажных катерах, беспилотных летательных аппаратах и робототехнических средствах
КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот России в развитии кораблестроения делает упор на безэкипажные средства. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Звезда" начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.
"Мы идем серьезными шагами для выполнения программы кораблестроения до 2050 года. Все корабли обладают современным вооружением. Главный упор делается на безэкипажные средства", - сказал он.
"Это безэкипажные катера, беспилотные летательные аппараты, робототехнические средства, которые выполняют задачи под водой. Конечно, мы делаем ставку на эти средства, вооружения и военную технику", - уточнил Тряпичников.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.
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