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27.08.2018
ТАСС

В России может появиться атомный авианосец

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ТАКР "Адмирал Кузнецов"
Российский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны Великобритании

Как отметил начальник управления кораблестроения ВМФ РФ Владимир Тряпичников, чтобы создать такой корабль, нужны мощности, само же судно должно быть современным и выполнять соответствующие задачи

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот России уже запустил работы по созданию ядерной энергетической установки для авианосца нового поколения и работает над созданием проекта такого корабля. Об этом сообщил в пятницу в эфире телеканала "Звезда" начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников.

"Очень сложный вопрос. Он действительно сегодня прорабатывается проектными бюро Объединенной судостроительной корпорации. Прорабатывается судостроительными заводами, потому что, чтобы создать такой корабль, нужны мощности", - сообщил он, отвечая на вопрос о том, нужен ли флоту авианосец с ядерной энергоустановкой.

Также работу над этой тематикой ведут научно-исследовательские институты ВМФ. "Сегодня запущен двигатель [запущены исследования по его созданию], и мы сегодня работаем именно по данной тематике. И в ближайшее время какая-то концепция будет утверждена. Да, это дорого, но этот корабль должен иметь место", - подчеркнул Тряпичников.

Представитель ВМФ России отметил, что такой авианесущий корабль нового поколения "должен быть современным, выполнять свои соответствующие задачи". "В ближайшее время такое решение будет принято", - резюмировал адмирал.

В боевом составе Военно-морского флота России находится единственный неатомный средний авианосец "Адмирал Кузнецов" (по отечественной классификации - тяжелый авианесущий крейсер). Как заявляли ранее в ВМФ, российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года, его водоизмещение должно составлять не менее 70 тыс. т. Проектированием авианесущих кораблей в России занимается единственная научная организация - Невское проектно-конструкторское бюро.

24.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Ядерный щит
ЯЭУ
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