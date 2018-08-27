Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу
КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") адаптировал кардиомонитор "Ритмер" из экипировки солдата будущего "Ратник" под применение в гражданской медицине, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Владимир Зверев.
Прибор позволяет дистанционно передавать информацию о здоровье в режиме реального времени через "облако" на планшет или смартфон врача. Его можно купить в открытой продаже.
""Ритмер" - носимый кардиомонитор, созданный на базе экипировки "Ратник" с учетом потребностей рынка и медицинского сообщества - пример успешного применения конверсии", - сказал Зверев.
По его словам, концерн планирует разработку "Ритметра 2.0", который, кроме составления электрокардиограммы, будет использоваться для мониторинга давления.
"При интеграции "Ритмер 2.0" и искусственного интеллекта, обученного на "больших данных" (big data) пациентов, предусмотрен переход к принципиально новой концепции медицинского обслуживания - персонализированной медицине, которая позволит повысить среднюю продолжительность жизни в РФ за счет постоянного мониторинга ключевых параметров состояния здоровья", - заявил собеседник агентства.
КРЭТ - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, образован в 2009 году. Основные направления деятельности: разработка и производство систем бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, измерительной аппаратуры различного назначения и так далее.
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Имеет ли "Ритмер" регистрацию и сертификацию в Росздравнадзоре? Если НЕТ, то он не является медицинским изделием.
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Ritmer позволяет вам самостоятельно следить за сердечной активностью, оценивать ваше текущее состояние и вовремя обратиться к врачу.
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Приложение выдает автоматическую рекомендацию: когда нужно отдохнуть, когда увеличить нагрузку, а когда - обратиться к врачу.
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