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27.08.2018
РИА Новости

Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу

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Персональный кардиорегистратор Ритмер. Архивное фото
Персональный кардиорегистратор Ритмер. Архивное фото.
Источник: Госкорпорация "Ростех"

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") адаптировал кардиомонитор "Ритмер" из экипировки солдата будущего "Ратник" под применение в гражданской медицине, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора компании Владимир Зверев.

Прибор позволяет дистанционно передавать информацию о здоровье в режиме реального времени через "облако" на планшет или смартфон врача. Его можно купить в открытой продаже.

""Ритмер" - носимый кардиомонитор, созданный на базе экипировки "Ратник" с учетом потребностей рынка и медицинского сообщества - пример успешного применения конверсии", - сказал Зверев.

По его словам, концерн планирует разработку "Ритметра 2.0", который, кроме составления электрокардиограммы, будет использоваться для мониторинга давления.

"При интеграции "Ритмер 2.0" и искусственного интеллекта, обученного на "больших данных" (big data) пациентов, предусмотрен переход к принципиально новой концепции медицинского обслуживания - персонализированной медицине, которая позволит повысить среднюю продолжительность жизни в РФ за счет постоянного мониторинга ключевых параметров состояния здоровья", - заявил собеседник агентства.

КРЭТ - крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли, образован в 2009 году. Основные направления деятельности: разработка и производство систем бортового радиоэлектронного оборудования для гражданской и военной авиации, радиолокационных станций воздушного базирования, измерительной аппаратуры различного назначения и так далее.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

24.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
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2 комментария
№1
27.08.2018 11:22
Сайт: "Ritmer - персональный телемедицинский кардиорегистратор", текущая цена вопроса: 12290 руб!

Имеет ли "Ритмер"  регистрацию и сертификацию в Росздравнадзоре? Если НЕТ, то он  не   является медицинским изделием.


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№2
27.08.2018 11:26
Приложение для работы с монитором сердечной активности Ritmer.


Цитата
Ritmer позволяет вам самостоятельно следить за сердечной активностью, оценивать ваше текущее состояние и вовремя обратиться к врачу.

Он крепится на груди с помощью клеящихся электродов и регистрирует сигналы сердца. Приложение Ritmer выдает вашу карту состояния и автоматические рекомендации.

В случае выявления нестандартной сердечной активности, оно порекомендует обратиться к врачу, а также оповестит родных и близких. Это поможет вам вовремя принять меры по заботе о своем здоровье.

Личная карта здоровья включает 6 показателей: частота сердечных сокращений, нестандартная сердечная активность, уровень стресса, запас жизненных сил, скорость восстановления сил и подключение резервного источника энергии.

Вы можете оценить свое состояние на основе этих показателей.
Приложение выдает автоматическую рекомендацию: когда нужно отдохнуть, когда увеличить нагрузку, а когда - обратиться к врачу.

Вы можете ежедневно наблюдать за своим состоянием и оценивать динамику показателей. Ваши родные и близкие могут удаленно наблюдать за вашими показателями через приложение Ritmer, используя режим «Наблюдатель».
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