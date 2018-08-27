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27.08.2018
РИА Новости

Россия и Турция хотят наращивать сотрудничество в сфере ВТС

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Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018
Сергей Лавров и МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи. 24 августа 2018.
Источник: © РИА Новости / Владимир Песня

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Москва и Анкара намерены наращивать кооперацию в сфере военно-технического сотрудничества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

"У нас плотные контакты по линии оборонных ведомств, о чем свидетельствует и сегодняшний визит министра национальной обороны Турции, который проходит параллельно с нашими переговорами", - заявил российский министр.

Он отметил востребованность наращивания "практической кооперации" в сфере военно-технического сотрудничества, а также других областях - в автомобилестроении, сельском хозяйстве, банковской сфере.

24.08.2018
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Страны
Россия
Турция
Персоны
Лавров Сергей
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