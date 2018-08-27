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27.08.2018
РИА Новости

Форум "Армия-2018" открылся для всех желающих

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Посетители на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке. Архивное фото
Посетители на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума "Армия-2018" в Кубинке. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

КУБИНКА (Московская область), 24 авг - РИА Новости. Военно-технический форум "Армия-2018" в пятницу открылся для всех желающих, сообщил журналистам врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"Сегодня мы пересекаем линию экватора и открываем выставку для массового посещения. При этом отечественные и зарубежные специалисты продолжают свою работу. Мероприятия форума "Армия-2018" начинаются сразу в нескольких регионах России на территориях военных округов и на Северном флоте", - рассказал Кордюков.

Запланированы выступления авиагруппы высшего пилотажа ВВС Китая "1 августа", которая впервые приехала на "Армию" впервые. Кроме того, зрители смогут увидеть программу пилотажной группы "Беркуты", а также одиночный пилотаж самолетов Як-152 и Як-130, вертолета Ми-28.

По его словам, для посетителей будет открыта также экспозиция новейших и перспективных образцов вооружения и техники российской армии, а также выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков, воюющих в Сирии.

Также для гостей форума подготовлены выставка студии военных художников им М.Б. Грекова и ряд выступлений музыкальных коллективов Минобороны РФ, ГУМВД России по Москве и Московской областной филармонии.

За три дня работы форума его посетило 189,5 тысяч человек, отметил Кордюков, форум также посетили военные делегации 24 государств, в том числе восемь под руководством глав оборонных ведомств, одиннадцать на уровне замминистра обороны и два на уровне начальников Генштабов.

24.08.2018
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