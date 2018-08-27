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27.08.2018
РИА Новости

"Вертолеты России" прорабатывают вопрос о модернизации Ми-14

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Многоцелевой вертолет-амфибия Ми-14. Архивное фото
Многоцелевой вертолет-амфибия Ми-14. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Вячеслав Афонин

КУБИНКА, 24 авг - РИА Новости. Холдинг "Вертолёты России" готовит программу модернизации парка противолодочных вертолётов Ми-14ПЛ - единственных на сегодня российских винтокрылых машин-амфибий, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе компании.

Предполагается, что вертолёт подвергнется глубокой модернизации и будет применяться как в военной, так и в гражданской сферах.

""Вертолеты России" прорабатывают с Минобороны РФ вопрос о модернизации вертолетов-амфибий Ми-14ПЛ. Окончательное решение о том, в какой конфигурации и в каком объеме эти работы будут проводиться, остается за военным ведомством и пока еще не принято",- сказали в холдинге.

Ранее замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что военное ведомство заинтересовано в возобновлении производства Ми-14.

Ми-14 (по кодификации НАТО - Haze, "Туман") - морской многоцелевой вертолет-амфибия берегового базирования, разработанный в ОКБ М.Л. Миля. В 1973-1986 годах было изготовлено 273 Ми-14.

В настоящий момент Ми-14 сняты с вооружения российского ВМФ, но ограниченно используются в гражданской авиации и МЧС, а также эксплуатируются в Польше, где прошли модернизацию. Ещё четыре Ми-14 используются на Украине и как минимум один в Грузии.

24.08.2018
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Польша
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