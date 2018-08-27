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27.08.2018
РИА Новости

Индийские и пакистанские военные впервые участвуют в учениях ШОС

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Учения ШОС Мирная миссия. Архивное фото
Учения ШОС Мирная миссия. Архивное фото.
Источник: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ПОЛИГОН (Челябинская область), 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие из Индии и Пакистана впервые принимают участие в совместных антитеррористических учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2018", которые проходят в Челябинской области, сообщили представители этих стран в пятницу на церемонии открытия маневров.

"Наш контингент привез с собой богатый боевой опыт сражения с терроризмом, противостояние ему, и мы уверены, что будем учиться друг у друга. Это первый раз, когда вооруженный контингент индийской армии участвует в учение ШОС "Мирная миссия" и для нас это большая честь", - сказал бригадный генерал армии Республики Индии Викас Ликаре.

В учениях "Мирная миссия" от Индии и Пакистана принимают участие более 350 военнослужащих.

"Для нас это честь и привилегия - быть приглашенными на учения "Мирная миссия - 2018", это историческое событие - находиться впервые на таком мероприятии. Сегодня наше присутствие дает уникальную возможность приобретения опыта друг друга от участия в маневрах. Боевой опыт РФ, который приобретен в Сирии, - для нас показатель. Вооруженным силам Пакистана есть что предложить другим странам ШОС в борьбе с терроризмом", - отметил начальник управления боевой подготовки объединенного штаба Вооруженных сил Исламской республики Пакистан бригадный генерал Юнус Шахид.

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов ШОС "Мирная миссия - 2018". В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях "Мирная миссия - 2018" будут задействованы более 3 тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.

24.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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