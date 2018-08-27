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27.08.2018
РИА Новости

Руководитель учений ШОС на Урале рассказал об их целях

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Военнослужащие во время международных антитеррористических учений ШОС Мирная миссия. Архивное фото
Военнослужащие во время международных антитеррористических учений ШОС Мирная миссия. Архивное фото.
Источник: © Sputnik/ Табылды Кадырбеков

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ ПОЛИГОН (Челябинская область), 24 авг - РИА Новости. Борьба с международным терроризмом является основной целью совместных учений стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2018" в Челябинской области, сообщил в пятницу на церемонии открытия маневров руководитель учений, командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Чебаркульский полигон принимает крупнейшие международные учения ШОС "Мирная миссия", цель которых - борьба с международным терроризмом. Терроризм, сепаратизм, экстремизм - к сожалению, болевые точки многих государств и союзов. Особенно актуальна эта тема сегодня, когда выдавливаемые из Сирии террористы в поисках новых районов и лагерей перемещаются в Центральную Азию и на Средний Восток. Вооруженные силы РФ готовы к выполнению любых поставленных задач в любых условиях обстановки, но испокон веков в России говорят: "Дружба народов увеличивает их союз", - сказал Лапин.

Представитель штаба Западного объединенного командования Китайской Народной Республики старший полковник Ма Цисянь подчеркнул, что учения "Мирная миссия" - отличная платформа для углубления сотрудничества стран ШОС в военной сфере.

"Более 3 тысяч человек личного состава участников учений построены здесь, на полигоне в Чебаркуле. Сотрудничество в сфере безопасности является основной из тем ШОС, и учения "Мирная миссия" являются отличной платформой для углубления наших отношений в этой сфере и взаимного обучения стран-участниц ШОС. В связи с тем, что учения проводят во время неспокойной обстановки в сфере региональной безопасности, данные маневры стали отличным способом противостояния совместным угрозам безопасности", - отметил на церемонии открытия полковник Ма Цисянь.

С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС "Мирная миссия-2018". В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях "Мирная миссия-2018" будут задействованы более трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники.

24.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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