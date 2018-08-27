Войти
27.08.2018
РИА Новости

В Приамурье военные ВВО отразили "налет дронов" противника

297
0
0
Военнослужащий армии России. Архивное фото
Военнослужащий армии России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Анатолий Медведь

ХАБАРОВСК, 24 авг - РИА Новости. Около 500 военнослужащих ВВО в ходе учения отразили налеты боевых дронов условного противника, а также нападения условных групп НВФ на колоны техники во время переправы через реку в Амурской области, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"Подразделения военной полиции ВВО отразили десятки условных диверсий и нападений во время организации переправы крупной группировки войск через реку Зея в Амурской области. Впервые военнослужащие военной полиции организовали охрану переправочных средств на патрульных катерах", - говорится в сообщении.

Комплексная безопасность переправы была проверена налетом боевых дронов, нападениями условных групп НВФ на колоны техники, железнодорожный транспорт и тыловые объекты, а также попыткой захвата речной баржи с военной техникой. Все угрозы были оперативно выявлены и успешно отражены, отметили в пресс-службе.

"В обеспечении правопорядка на переправе от ВВО было задействовано около 500 сотрудников военной полиции и подразделений обеспечения, катера для патрулирования и отражения нападения групп "диверсантов" с водной поверхности, бронетранспортеры БТР-82А, квадроциклы, а также боевое оружие и спецсредства нелетального действия", - говорится в сообщении.

24.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ОНД
Выставки
Комплексная безопасность
Похожие новости
11.05.2018
В Москве на Красной площади состоялся военный парад в ознаменование 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне
20.12.2017
В единой маскировочной расцветке
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
29.07.2016
Броня летает и плывет
02.10.2012
В интервью «РИА Новости» генерал-полковник Владимир Чиркин сообщил о планах перевооружения Сухопутных войск
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.08 11:22
  • 1
Кардиомонитор из экипировки "Ратник" запустили в открытую продажу
  • 27.08 11:12
  • 7389
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 27.08 11:06
  • 1
NYT: разведка США перестала получать информацию от тайных осведомителей в Москве
  • 27.08 10:44
  • 8
SSJ 100 залетает все глубже в бюджет
  • 27.08 10:41
  • 17
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 27.08 10:25
  • 2
Российский ПТРК "Корнет" сможет атаковать танки сверху, как американский Javelin
  • 27.08 10:17
  • 2
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 27.08 10:05
  • 1
Авианесущие загадки: что обещают чиновники
  • 27.08 09:55
  • 4
Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с Бурунди
  • 27.08 09:30
  • 13
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 27.08 09:27
  • 1
Стирлинг на солнечной тяге
  • 27.08 09:12
  • 1
Командующий ВДВ: новое снаряжение "Ратник-3" направят в первую очередь в десантные войска
  • 27.08 08:46
  • 1
Эффективность ракеты Х-58УШКЭ увеличена в 2,5 раза по сравнению с предыдущим аналогом
  • 27.08 08:06
  • 13
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 27.08 07:14
  • 1
Сказка об утонувшем "Буревестнике"