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27.08.2018
РИА Новости

В Забайкалье военные ВВО уничтожили условных террористов

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Военнослужащие российской армии. Архивное фото
Военнослужащие российской армии. Архивное фото.
Источник: CC BY-SA 4.0 / Минобороны РФ / 27 февраля - День Сил специальных операций / Cropped image

ЧИТА, 24 авг - РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в рамках проверки боевой готовности в Забайкалье уничтожили условных террористов, пытавшихся совершить нападение на военные объекты и колонны техники, сообщили в пресс-службе ВВО.

"В Забайкальском крае подразделения военной полиции и военной автомобильной инспекции переведены на усиленный режим несения службы в рамках проверки боевой готовности соединений и воинских частей Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие были подняты по сигналу тревоги и совершили марш к местам дислокации военных объектов для обеспечения охраны и правопорядка.

"Совместно с антитеррористическими группами от воинских частей и военнослужащими подразделений ВАИ инспекторы военной полиции отрабатывают задачи по блокированию и уничтожению условных террористов, пытающихся совершить нападение на военные объекты, колонны техники", - рассказали в пресс-службе.

Кроме этого, на учебно-тренировочном комплексе Цугол организованы специальные посты для контроля движения автотранспорта по полигону, проверке транспортных средств и недопущению посторонних автомобилей на территорию военного объекта, добавили в пресс-службе.

24.08.2018
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