Источник рассказал о наделении Су-57 искусственным интеллектом

КУБИНКА, 24 авг - РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит искусственный интеллект, который приблизит его к перспективным беспилотным самолетам шестого поколения, заявил РИА Новости источник в авиационной промышленности.

"Отдельно отмечаем комплексную систему управления и обзорно-прицельное оборудование, которые именно на этом летательном аппарате будут доведены полностью до автоматического режима боевого применения", - добавил собеседник агентства.

По его словам, на Су-57 также отработают перспективный бортовой комплекс обороны, включающий в себя новые частоты и режимы работы.

В Минобороны сообщали, что первый серийный Су-57 поступит в ВКС в 2019 году. В среду на полях форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку двух предсерийных новейших истребителей.

Су-57 - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения любых воздушных целей, поражения наземных, надводных объектов с преодолением систем ПВО противника, разведки на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полет самолета состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.