В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Более 15 иностранных летательных аппаратов вели воздушную разведку у границ России в течение недели, следует из инфографики, опубликованной в газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
"Семнадцать летательных аппаратов вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации. Нарушений воздушного пространства РФ не допущено", - говорится в инфографике.
Отмечается, что с целью недопущения нарушения государственной границы России было выполнено пять подъемов истребителей из состава дежурных сил ПВО.
24.08.2018
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Права на данный материал
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