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24.08.2018
Российская газета

"Сармат" для спецназа создали с учетом сирийского опыта

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Автомобиль "Сармат"
Автомобиль "Сармат".
Источник: rg.ru

В российской армии в ближайшее время, возможно, появятся два "Сармата". Один их них - широко известная тяжелая баллистическая ракета, а другой - сверхлегкий автомобиль для спецназа. В принципе, в том, что два изделия имеют одинаковые названия, нет ничего необычного. Например, "Терминатором" назвали одну из модификаций вертолета Ми-8 и боевую машину поддержки танков. Также много лет стоят на вооружении военно-транспортный самолет Ан-22 "Антей" и зенитная ракетная система "Антей-2500". Можно вспомнить и другие образцы оружия с идентичными названиями.


По словам заместителя генерального директора ОКБ "Техника" Александра Елисеева, главное в их разработке, конечно, не название, а характеристики специального транспортного средства. Во время его создания использован опыт применения такой техники в различных горячих точках, в том числе и в Сирии. Это инициативная разработка, выполненная опытно-конструкторским бюро за счет собственных средств, но по заданию, выдвинутому непосредственно нашими военными.

Очень важно, что машина на 100 процентов выполнена из комплектующих российского производства.

"Машина очень динамичная и достаточно мощная. При этом сохраняются хорошие показатели экономичности двигателя, который мы взяли от ВАЗ-2121 и немного с ним поработали. Сама конструкция "Сармата" - очень простая и компактная, в случае необходимости не потребуется много усилий, чтобы его восстановить.

Автомобиль предназначен для специальных подразделений, воздушно-десантных войск и армейской разведки. Пока на него установлен пулемет ПКМ калибра 7,62 мм, но без проблем можно смонтировать 12,7-мм "Корд" или автоматический гранатомет", - пояснил Елисеев.

Полная масса спецназовской машины может достигать 1900 кг, при этом она может брать на борт до 700 кг различного груза и перевозить до 4 бойцов. Мощность двигателя - 95 л.с. Максимальная скорость движения до 130 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ан-22
БМПТ Рамка-99
Ми-8
ПКМ
С-300В
Сармат МБР
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