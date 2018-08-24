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24.08.2018
Российская газета

Новый бронированный "Урал" показали на "Армии-2018"

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Урал-53099
Защищенный рамный автомобиль с бронированным однообъемным кузовом "Урал-53099".
Источник: rg.ru

Защищенный рамный автомобиль с бронированным однообъемным кузовом "Урал-53099" стал одной из новинок проходящего в настоящее время Международного военно-технического форума "Армия-2018".

Полноприводная двухосная машина из Миасса, по данным разработчиков, может быть использована для монтажа различного вооружения, выполнения задач на поле боя и в тылу.

Цельносварной корпус состоит из отсека управления на двух бойцов с двумя боковыми дверями, а также шестиместного отсека с двумя боковыми распашными дверями и одной дверью, расположенной сзади.


Защищенный рамный автомобиль с бронированным однообъемным кузовом "Урал-53099".
Источник: rg.ru

Для создания комфортных условий для экипажа машины и пассажиров установлены отопитель и кондиционер. При действии на зараженной местности применяется специальная фильтровентиляционная установка.

При собственном весе в 14500 кг машина может перевозить до 2000 кг груза и буксировать пятитонный прицеп.

На автомобиле установлена гидравлическая лебедка, которая обладает тяговым усилием в 8000 кг. Топливные баки общей емкостью в 320 литров имеют противопульное полиуретановое покрытие, которое исключает возможность утечки и возгорания.

Четырехтактный дизельный двигатель броневика с газотурбинным наддувом обладает мощностью 312 л.с. Максимальная скорость по шоссе может достигать 100 км/ч. Запас хода - 1000 км.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

23.08.2018
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принадлежат Российская газета
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Компании
ГАЗ Группа
Проекты
АРМИ-20XX
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