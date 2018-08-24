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24.08.2018
Газета.ru

Кавказский союзник: Киев хочет уничтожить Крымский мост

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Крымский мост
Крымский мост.
Источник: gazeta.ru

В Раде призвали через "союзников на Кавказе" уничтожить Крымский мост

Украинские спецслужбы должны попытаться разрушить Крымский мост с помощью "союзников на Кавказе", заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По мнению парламентария, переправа из Тамани в Крым была построена Россией сугубо для закрытия, дестабилизации и захвата Азовского моря. Мосийчук добавил, что мост будет уничтожен благодаря "высшим силам и природной стихии".

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук призвал спецслужбы Украины уничтожить Крымский мост, обратившись за помощью к "нашим союзникам на Кавказе". Он не уточнил, о ком конкретно идет речь.

Мосийчук выразил убеждение, что Крымский мост был построен Россией только для захвата, закрытия и дестабилизации акватории Азовского моря. Нардеп добавил, что надеется на уничтожение моста из Тамани в Керчь "природной стихией или высшими силами".

Россияне в интернете с иронией отреагировали на одиозное предложение украинского депутата. Один из пользователей соцсетей удивился, что Киев нуждается в помощи своих союзников, напомнив о существовании "могучих" Вооруженных сил Украины. "А что ж так? Неужели могучая украинская армия не способна справиться с этой задачей?" - шутил комментатор. Кроме того, некоторые пользователи из России предположили, что подобное заявление можно расценивать как призыв к террористической атаке.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин сказал в ответ на слова Мосийчука, что у Украины нет союзников на Кавказе - и вместо подобных заявлений украинским парламентариям стоило бы начать заниматься решением насущных проблем своей страны. Особенно Шерин выделил кризисы в экономике, социальной сфере и "оккупацию [Украины] американскими и натовскими войсками", сообщает ФАН.

Зампред по обороне также добавил, что Киеву стоит "молиться богу каждый день", чтобы транзит газа из России через украинскую территорию продолжался и украинцы получали свой миллиард долларов за услуги транзитера.

По мнению вице-премьера правительства республики Крым Дмитрия Полонского, "Мосийчук - самый настоящий преступник, экстремист, террорист, который делает не вписывающиеся ни в какие рамки призывы". Он также удивился, почему на слова украинского нардепа не ответили в Москве и не захотели привлекать его к ответственности за подобные призывы.

Примечательно, что Игорь Мосийчук уже предлагал уничтожить Крымский мост - в мае он заявил, что мост представляется собой объект вражеской инфраструктуры.

"Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это - стратегический объект, любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру - мост, железнодорожный пункт, аэропорт", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Мосийчука, если бы он был министром обороны Украины, то сам бы принял активное участие в уничтожении Крымского моста.

Призывы уничтожить Крымский мост стали звучать на Западе и на Украине с момента торжественного его открытия. Например, в Washington Examiner на следующий день после того, как президент России Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту из Тамани в Керчь, вышла статья под заголовком "Украина должна взорвать Крымский мост Путина".

Автор статьи, журналист Том Роган называл произошедший запуск автодвижения по мосту "возмутительным оскорблением Украины как нации". По его словам, эскалация насилия в Донбассе "в любом случае неизбежна", поэтому разрушение моста, хотя бы временное, послужило бы "безошибочным сигналом, что украинцы не хотят соглашаться с кражей территории".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере в день открытия Крымского моста написал, что оба конца моста "ведут в никуда". Заявления Киева по поводу открытия Крымского моста являются актом отчаяния, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 мая. По мнению Захаровой, слова украинских властей - "это такой юмор, сарказм".

"Но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадеги делаются такие заявления: страшные, злобные", - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства России. При этом Захарова отметила, что существует возможность наладить связи. По ее словам, непонятно, зачем им было делать ремарки подобного рода.

Как сообщает НСН, с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 2 млн автомобилей.

Напомним, что Крымский мост был открыт 16 мая 2018 года. Президент России Владимир Путин произнес торжественную речь перед строившими мост специалистами и рабочими, после чего в кабине оранжевого КАМАЗа проехал по мосту в Крым.


Отдел "Армия"

23.08.2018
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