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24.08.2018
Газета.ru

"В большой войне Порошенко проиграет"

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Петр Порошенко с военнослужащими во время репетиции военного парада в честь Дня независимости в центре Киева, 22 августа 2018 года
Президент Украины Петр Порошенко с военнослужащими во время репетиции военного парада в честь Дня независимости в центре Киева, 22 августа 2018 года.
Источник: Valentyn Ogirenko/Reuters

В ЛНР сообщили о потерях ВСУ при неудачной попытке прорыва

Бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики отбили нападение украинских силовиков в районе села Желобок Славяносербского района. В результате в ходе пятичасового боестолкновения четверо военных ВСУ погибли, еще семеро получили ранения. Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев указал, что Киев будет провоцировать ДНР и ЛНР из-за скорых выборов президента Украины.

Украинские силовики понесли потери в четверг 23 августа в результате попытки наступления на позиции бойцов самопровозглашенной Луганской народной республики в районе села Желобок Славяносербского района.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

"Сегодня противник предпринял попытку захвата новых позиций в районе населенного пункта Желобок. В 07.50 военнослужащие 53-й бригады силами до мотопехотного отделения выдвинулись в нашем направлении", - приводит слова военного Луганский информационный центр.

Он указал, что луганские подразделения нанесли упредительный удар.

"Мы вынуждены были открыть адекватный ответный огонь, в результате чего огневые точки противника подавлены. Противник потерял в живой силе не менее четырех раненых и трех погибших и был отброшен на ранее занимаемые им позиции", - пояснил Марочко.

Подполковник добавил, что ситуация на линии соприкосновения ВСУ и ЛНР остается напряженной.

"За прошедшие сутки противник два раза нарушил режим прекращения огня. Огонь велся по району населенного пункта Желобок и в направлении памятника князю Игорю. В ходе обстрела украинские боевики использовали 120-мм минометы и стрелковое оружие", - добавил Марочко.

По его информации, приказы на открытие огня отдавали командир 59-й бригады по фамилии Осипчук и 53-й бригады Грузевич. Произошедшее прокомментировал бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает ФАН.

"Чем ближе будет избирательная кампания, тем больше шансов на то, что [президент Украины] Петр Порошенко будет провоцировать ДНР и ЛНР, пытаясь развивать военные столкновения и действия. Я не думаю, что он рискнет начинать большую войну, потому что в ней Порошенко однозначно проиграет, а проигрыш ему не нужен", - указал политик.

В министерстве обороны Украины также опубликовали их данные по боестолкновению.

"Четверо военных ВСУ погибли, еще семеро получили ранения в ходе пятичасового боя в Донбассе. Вооруженное столкновение произошло ранним утром 23 августа в районе проведения ООС в Донбассе. Военные ЛНР попытались захватить посты украинских вооруженных сил вдоль Бахмутской трассы в районе населенного пункта Крымское", - заявили в Киеве.

Кроме того, Украина обвинила ЛНР в использовании артиллерии, ВСУ ответили гранатометами и обстрелами из вооружения БМП. Сообщается, что ВСУ удалось отбить атаку.

Президент Украины Петр Порошенко позднее подтвердил данные о гибели четырех украинских военных.

Чуть ранее Порошенко извинился перед украинцами за то, что пообещал "в считанные часы освободить Донбасс", но не смог. В Москве ответили, что украинский лидер не считается с мнением местных жителей и проводит в жизнь исключительно милитаристскую политику.

"Порошенко извинился за свое давнее обещание "в считанные часы" завершить войну в Донбассе. Так он его не просто не выполнил: он резко усилил боевые действия, погубил тысячи мирных жителей, сотни украинских солдат, то есть сделал все, чтобы окончательно потерять Донбасс", - заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В прошлом месяце проходившие в Минске заседание по урегулированию ситуации на востоке Украины было сорвано из-за скандального поведения первого вице-спикера Верховной hады Ирины Геращенко.

Политик пришла на встречу с опозданием на час, свое выступление начала с антироссийской риторики, а затем оскорбила омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, присутствовавший на переговорах, рассказал, что это был не единственный скандальный случай на переговорах с участием украинских политиков, передает НСН.

"Госпожа Геращенко со скандалом покинула заседание группы по гуманитарному обмену.

А украинский дипломат Александр Моцик соизволил появиться всего на 10 минут. Когда ему начали задавать вопрос по его антироссийским заявлениям, он ретировался, сказав, что очень сильно занят. А в группе по безопасности из-за слишком накаленной атмосферы координатор от ОБСЕ был вынужден прекратить заседание, потому что это перешло уже в какой-то иной формат, не имеющий никакого отношения к дипломатической дискуссии. Украинская сторона абсолютно сознательно накаляет атмосферу во время минского процесса", - указал Мирошник.


Рафаэль Фахрутдинов

23.08.2018
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