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24.08.2018
Интерфакс-АВН

Боевые лазеры совершенствуются, в перспективе "гиперболоиды" будут носимыми - эксперт

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Холдинг «Швабе»
Холдинг «Швабе».
Источник: http://shvabe.com/

Многие проекты разработчики ведут на собственные средства, это сдерживающий фактор

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Лазерное оружие динамично развивается и по мере совершенствования электроники и оптики этот процесс ускоряется, заявил первый замгендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов.

"Как эксперт могу сказать, что по мере насыщения перспективных систем вооружения электроникой и оптикой, будут расти и боевые возможности лазерных систем", - сказал эксперт.

При этом он отметил, что "сегодня вряд ли кто-то будет создавать боевой лазер размером в несколько железнодорожных вагонов".

"Если нужно сжечь танк - достаточно обычной гранаты. Но ведь бронемашину можно сделать "слепой", "глухой", и она не будет выполнять свои функции. Как раз в этом плане лазерные системы будут развиваться очень активно, включая элементную базу", - подчеркнул С.Попов.

По его словам, сейчас учёные активно работают над жидкостными лазерами, и это интенсифицирует совершенствование профильного вооружения.

"Современная лазерная установка по объёму большая, но излучающую часть её занимает около 10% объёма, остальные 90 % - чиллер-система, которая обеспечивает охлаждение. В жидкостных лазерах принцип работы иной: в нём активное вещество не успевает перегреваться и поэтому габариты могут быть весьма небольшими. Всё говорит о том, что в перспективе лазерное оружие будет как носимое, возимое, так и носимо-возимое. И это оружие будет постоянно совершенствоваться - тут вариантов много", - сказал эксперт.

Среди проблемных вопросов по части развития лазерных систем и комплексов он отметил недостаточное количество проводимых научно-исследовательских работ, которые проводятся по заказу различных структур. "В связи с этим, многие проекты приходится проводить за собственные средства. Данный фактор существенно сдерживает развитие такого важного направления, направленного на решение задач обороноспособности страны", - подчеркнул С.Попов.

Отвечая на вопрос, имеет ли "Швабе" отношение к созданию боевого лазера, о котором сообщил в марте текущего года президент России Владимир Путин, С.Попов заявил: "Скажем так: нами создаётся элементная база многих лазеров".

(Полный текст интервью опубликован на сайте "Интерфакс-АВН" в рубрике "Эксклюзив").

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23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Персоны
Путин Владимир
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