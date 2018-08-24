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24.08.2018
Интерфакс-АВН

Форум "Армия-2018" подтверждает провал санкционной политики США в отношении РФ - эксперт

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IV Международный военно-технический форум Армия-2018
IV Международный военно-технический форум Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Предварительные итоги Международного военно-технического форума "Армия-2018" убедительно показывают провал изоляционистской, санкционной политики, которую проводят США и ряд стран НАТО в отношении России, считает зампредседателя Общественного совета при Минобороны РФ Александр Каньшин.

"Работа форума совпала с очередным витком антироссийской санкционной истерии в США, выпадами английских политиков в адрес нашей страны, что говорит о согласованной тактике в попытках затормозить экономическое развитие. Тактика эта себя не оправдала", - заявил А.Каньшин "Интерфаксу-АВН" в четверг.

По его оценке, деструктивные шаги, которые делают в отношении РФ США и ряд стран Североатлантического альянса "направлены в числе прочего на срыв программы перевооружения российской армии и флота".

"Это попытка помешать развитию внешних связей России, в том числе - в военно-технической сфере. В конечном счете, действия эти направлены на подрыв международного авторитета России, чтобы таким способом убрать опасного конкурента c мирового рынка вооружений, технологий, энергоносителей и другой продукции", - заявил собеседник агентства.

Этой же цели, полагает он, "служит и так называемое "дело Скрипалей", которое, скорее всего, является провокацией зарубежных спецслужб".

"Армия-2018", заявил эксперт, - "самая представительная встреча представителей науки, производства и военных за четыре года проведения этого авторитетного международного форума". "В этом году здесь представлены 102 страны, свыше 1 500 предприятий, в том числе - 78 зарубежных, 26 000 образцов вооружения и военной техники", - отметил А.Каньшин.

Ранее, напомнил он, на форумах "Армия" эти показатели выглядели следующим образом: в 2015 году было 828 предприятий и около 7 000 тыс. экспонатов; в 2016 -порядка 1 000 предприятий и 11 000 экспонатов; 2017 год - 1200 предприятий и 18 500 образцов вооружения и военной техники.

"Форум "Армия-2018" показывает, что российские Вооружённые силы уверенно модернизируются. Они являются действенным фактором поддержания мира и стабильности в мире. Налицо и тот факт, что мы открыты для сотрудничества со всеми заинтересованными иностранными армиями и международными военными структурами для борьбы с международным терроризмом, другими угрозами и вызовами", - заявил эксперт.

"Кроме того, такие мероприятия как "Армия-2018", международные игры "АрМИ", другие проводимые Минобороны России публичные мероприятия имеют большое значение для сплочения общества, повышения престижа военной службы и социального статуса человека в погонах", - отметил А.Каньшин, который также является главой Национальной ассоциации офицеров запаса Вооружённых сил (МЕГАПИР).

23.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
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NATO
АРМИ-20XX
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