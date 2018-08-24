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24.08.2018
Интерфакс-АВН

В РФ создана беспроводная оптическая линия передачи видеоинформации

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Холдинг "Швабе"
Холдинг "Швабе".
Источник: Александр Уткин

Заглушить" прибор не может ни одно средство РЭБ

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Система связи, позволяющая передавать изображение в оптическом диапазоне, которая не "глушится" ни одним современным средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработана холдингом "Швабе".

"На сегодняшний день принципиально новой разработкой является система связи, позволяющая передавать изображение в оптическом диапазоне. Это не лазер, а комплекс, работающий совершенно по другому принципу в рассеянном свете. Кроме того, его абсолютное преимущество заключается в том, что прибор не "глушится" ни одним современным средством РЭБ", - сообщил "Интерфаксу" первый замгендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов.

По его словам, "сделан модуль беспроводной помехозащищённой оптической линии передачи видеоинформации для систем специального назначения, который позволяет передавать изображения, огромные объёмы информации в реальном масштабе времени".

"Полное отсутствие влияния электромагнитных полей радиочастотного диапазона спектра на канал передачи данных в сочетании с высокой скоростью передачи информации позволяют достигнуть максимальной эффективности при использовании прибора. Модуль обладает малыми массогабаритными характеристиками, низким энергопотреблением и универсальностью применения - возможна установка на любые типы оружия и прицелы", - отметил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о расстоянии, на которое могут передаваться данные, он сказал, что "работа над совершенствованием системы продолжается, но "покорить" несколько десятков километров уже удалось, увеличив массу и габариты модуля".

"На выставке "Армия-2018" будем демонстрировать передачу изображения от прицела на наглазник. Если раньше это делалось по телевизионному кабелю, то сейчас стоят два малогабаритных оптических модуля - передающий и приёмный. Это своего рода оптический трек, блютуз", - пояснил С.Попов.

Он отметил, что ни в России, ни за рубежом "пока никто ничего подобного не демонстрировал". "Мы на "Армии" продемонстрируем, не раскрывая деталей и тонкостей", - сказал С.Попов.

(Полный текст интервью опубликован на сайте "Интерфакс-АВН" в рубрике "Эксклюзив").

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
АРМИ-20XX
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