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24.08.2018
Интерфакс-АВН

Универсальная машина разминирования получила собственный беспилотник - Минобороны РФ

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Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ)
Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ).
Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Универсальная инженерная бронированная машина (УБИМ) будет оснащаться беспилотником, который позволит ей быстрее и эффективнее находить боеприпасы, сообщил журналистам заместитель начальника Инженерных войск ВС РФ по вооружению и научной работе Руслан Аллахвердиев.

"Машина стала умной и полностью автоматизированной. Она вобрала в себя все новейшие технические решения. В состав этой системы включен беспилотный летательный аппарат, который дает информацию для наиболее эффективного использования инженерной машины", - сказал офицер.

Он пояснил, что в ходе работ по разминированию беспилотник могут запускать над определенной территорией и с его помощью "осматривать" ее на предмет взрывчатых веществ.

"Мы постоянно работаем с производителями. Разработано очень много интересных средств, например, новые миноискатели, которые работают по разным принципам", - рассказал Р.Аллахвердиев.

Теперь миноискатели могут распознавать металл и неметаллические изделия в самодельных взрывных устройствах. "Сейчас наша промышленность уже выпускает несколько таких средств поиска", - добавил представитель инженерных войск.

23.08.2018
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