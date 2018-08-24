Универсальная машина разминирования получила собственный беспилотник - Минобороны РФ

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Универсальная инженерная бронированная машина (УБИМ) будет оснащаться беспилотником, который позволит ей быстрее и эффективнее находить боеприпасы, сообщил журналистам заместитель начальника Инженерных войск ВС РФ по вооружению и научной работе Руслан Аллахвердиев.

"Машина стала умной и полностью автоматизированной. Она вобрала в себя все новейшие технические решения. В состав этой системы включен беспилотный летательный аппарат, который дает информацию для наиболее эффективного использования инженерной машины", - сказал офицер.

Он пояснил, что в ходе работ по разминированию беспилотник могут запускать над определенной территорией и с его помощью "осматривать" ее на предмет взрывчатых веществ.

"Мы постоянно работаем с производителями. Разработано очень много интересных средств, например, новые миноискатели, которые работают по разным принципам", - рассказал Р.Аллахвердиев.

Теперь миноискатели могут распознавать металл и неметаллические изделия в самодельных взрывных устройствах. "Сейчас наша промышленность уже выпускает несколько таких средств поиска", - добавил представитель инженерных войск.