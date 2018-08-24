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24.08.2018
ЦАМТО

ВМС Чили приступили к программе модернизации УТС PC-7

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Тренировочный самолет PC-7 MkII производства швейцарской компании Pilatus. Источник: livefist.blogspot.in.

ЦАМТО, 23 августа. Командование ВМС Чили подписало с американской фирмой Prime Turbines соглашение о проведении ремонта и восстановления двигателей PT6A-25 турбовинтовых УТС PC-7 "Турбо Трейнер" с целью обеспечения их эксплуатации до 2030-х гг.

По информации источников Jane's Defence Weekly, первые два двигателя готовятся к отправке из США. Их получение станет первым шагом на пути продления срока эксплуатации самолетов, применяемых с 1980 года.

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Чили уже достаточно давно спланировали капитальный ремонт и модернизацию самолетов PC-7, но инцидент с одним из 7 пригодных к полетам PC-7, в ходе которого самолет совершил аварийную посадку после отказа двигателя, придал дополнительный импульс этому проекту.Одновременно с несколькими потенциальными поставщиками обсуждаются варианты модернизации кабины и авионики самолета. Реализацию проекта планируется начать к концу года.

Как сообщал ЦАМТО, ВМС Чили применяют заказанные в конце 1976 года УТС PC-7 с 1980 года. 10 самолетов были поставлены в период с 1980 по 1981 гг. После изучения возможных вариантов замены имеющихся УТС было признано более целесообразным продлить срок эксплуатации PC-7.

Двухместные турбовинтовые самолеты используются для обеспечения начальной и базовой подготовки всего летного состава ВМС (пилотирующих как самолеты, так и вертолеты) до перехода к усовершенствованной и тактической подготовке. PC-7 также могут нести вооружение, включая ракеты, на шести точках подвески и применяться в роли легкого ударного самолета.

Программа продления срока службы, детали которой обсуждаются с поставщиками, коснется шести имеющихся самолетов. Седьмой самолет, у которого при аварийной посадке были повреждены винт и шасси, также может быть модернизирован при наличии средств.

23.08.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
США
Чили
Продукция
PC-7
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