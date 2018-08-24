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24.08.2018
ЦАМТО

ВВС Сербии получили первую пару модернизированных МиГ-29

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Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии
Истребитель МиГ-29Б ВВС Сербии.
Источник: ист. indiedb.com

ЦАМТО, 23 августа. По информации Министерства обороны Сербии, Военно-воздушные силы страны 21 августа приняли на вооружение первые два истребителя МиГ-29, которые были поставлены в рамках соглашения с Российской Федерацией.

В посвященном данному событию официальном мероприятии на авиабазе Батайница приняли участие президент Сербии Александр Вучич, министр обороны Александр Вулин, другие официальные лица.

На текущий момент комплексную модернизацию полностью прошли первые два из шести поставленных РФ самолетов. Согласно планам, в течение ближайших недель в составе ВВС Сербии будет состоять шесть боеготовых МиГ-29, и через два месяца – девять.

Как сообщал ЦАМТО, согласованный Белградом и Москвой пакет поставки ВиВТ ВС Сербии оценивается в сумму 185 млн. евро. В него включена безвозмездная передача шести истребителей МиГ-29 (сербская сторона оплачивает только работы по их ремонту и модернизации), авиационного вооружения и комплектующих, в том числе запасных двигателей, инструмента и другого сопутствующего оборудования для эксплуатации истребителей в течение следующих 15 лет. В стоимость договора включены строительство ангара и укладка нового покрытия на взлетно-посадочной полосе авиабазы. Финансирование доставки самолетов также обеспечила российская сторона.

Работы по капитальному ремонту и модернизации МиГ-29 проводятся на военном авиаремонтном заводе Moma Stanojlovic в Батайнице при участии российских специалистов. Процедуру модернизации пройдут четыре состоящих на вооружении ВВС Сербии самолета (три одноместных МиГ-29B и один двухместный МиГ-29УБ) и шесть истребителей, которые безвозмездно переданы Россией (один МиГ-29A, три МиГ-29С и два МиГ-29УБ).

По заявлению А.Вучича, отремонтированные МиГ-29 должны быть названы в честь сербских летчиков и других героев, погибших во время "агрессии НАТО" в 1999 году. Президент заявил, что рассчитывает на участие 8 отремонтированных МиГ-29 в военном параде, который пройдет в ноябре в Белграде.

В настоящее время Сербия ведет переговоры о дополнительных закупках вооружений в России. Белград также рассматривает возможность покупки четырех дополнительных вертолетов Ми-35 и до четырех Ми-17.

Сейчас в регионе наблюдается "мини-гонка" вооружений. Так, входящая в состав НАТО Хорватия недавно приняла решение о покупке 12 истребителей F-16 из состава ВВС Израиля.

23.08.2018
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Страны
Израиль
Россия
Сербия
Хорватия
Продукция
F-16
Ми-17
Ми-35
МиГ-29
Проекты
NATO
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