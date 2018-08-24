"Технодинамика" приступила к шеф-монтажу гидроустановок на индийском авианосце

ЦАМТО, 23 августа. Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации Ростех в соответствии с программой военно-технического сотрудничества начал выполнение шеф-монтажа судовых гидроустановок на авианосце ВМС Индии "Викрамадитья".

Об этом заявил генеральный директор холдинга Игорь Насенков в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2018".

В рамках проекта планируется шеф-монтаж, пусконаладочные работы и участие в ходовых испытаниях авианосца "Викрамадитья".

"Шеф-монтаж судовых гидроустановок на корабле "Викрамадитья" – важный этап в модернизации самого мощного на сегодняшний день авианосца ВМС Индии, – отметил И.Насенков. – Проект "Викрамадитья" в целом является чрезвычайно перспективным ввиду долгосрочной программы развития авианосного флота Индии, в рамках которой к 2027 году его пополнят еще два корабля".

Судовые гидроустановки ГС-1МФ и ГС-3 применяются для заправки, очистки и опрессовки гидросистем самолетов и вертолетов, составляющих авианесущее крыло авианосца "Викрамадитья".

Авианосец "Викрамадитья" является глубокой модернизацией авианесущего крейсера "Адмирал Горшков" и предназначен для замены выработавшего свой ресурс авианосца "Вираат".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Технодинамика".