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24.08.2018
РИА Новости

В Минобороны рассказали о строительстве объектов военной инфраструктуры

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Тимур Иванов
Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов проверяет ход реконструкции объектов капстроительства в Хабаровске.
Источник: МО РФ

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Около 117 миллиардов рублей будет направлено на строительство объектов военной инфраструктуры в 2019 году, сообщил в четверг заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на круглом столе, посвященном развитию военно-строительного комплекса Минобороны РФ, на форуме "Армия-2018".

"В этом году около 117 миллиардов рублей на строительство направлено, в следующем году такая же сумма", - сказал Иванов.

По его словам, в этом году военным строителям предстоит ввести в эксплуатацию почти 3,5 тысячи зданий и сооружений. Он рассказал, что сегодняшний военно-строительный комплекс - это почти 45 тысяч человек.

"За прошедший год мы провели реорганизацию военно-строительного комплекса. Было создано восемь специализированных предприятий по военным округам и три специализированных по направлению дорожное и аэродромное строительство, по строительству специализированных объектов и по строительству причального фронта и гидротехнических сооружений, - напомнил замминистра. - Также у нас в составе сохранились два базовых проектных института, которые специализируются на разработке уникальных проектных решений и имеют уникальную документную и архивную базы, созданные еще в Советском Союзе".

23.08.2018
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