Войти
24.08.2018
РИА Новости

Россия и Алжир обсудили сотрудничество в сфере безопасности

240
0
0
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и начальник департамента снабжения министерства национальной обороны Алжира генерал-майор Мустафа Дебби обсудили сотрудничество двух стран в сфере безопасности и наметили направления двустороннего сотрудничества, сообщил в четверг и журналистам в Минобороны РФ.

"В четверг на полях Международного военно-технического форума "Армия-2018" состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Александра Фомина с начальником департамента снабжения министерства национальной обороны Алжира генерал-майором Мустафой Дебби. Фомин отметил важность российско-алжирского партнерства по обеспечению стабильности и безопасности в Северной Африке", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что "в ходе переговоров сторонами была отмечена положительная динамика развития двусторонних отношений в области военного и военно-технического сотрудничества, определены перспективные направления взаимодействия и намечены пути их реализации".

"Заместитель министра обороны России обозначил некоторые перспективные направления российско-алжирского сотрудничества, среди которых особая роль была отведена мероприятиям учебно-боевой подготовки. Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной безопасности", - подчеркнули в министерстве.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
14.05.2018
В Минобороны назвали одну из самых востребованных профессий в ВС России
16.03.2018
У Москвы нет алармистских настроений
24.01.2018
Шойгу пригласил министра обороны Вьетнама в Москву на конференцию по безопасности
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
15.09.2017
Западный рубеж. Россия и Беларусь начинают учения, заранее испугавшие НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 20:04
  • 8
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"