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24.08.2018
bmpd.livejournal.com

Подробности контракта на опытно-войсковую партию машин на платформе "Армата"

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Выступая 22 августа 2018 года на проходящем в Кубинке Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил: "Что касается перспективной платформы "Армата", то хочу подчеркнуть, что уже на сегодняшний день мы имеем твердый контракт на поставку 132 машин изделий Т-14 и Т-15. Первые девять машин поступят в войска уже в 2018 году, и в дальнейшем в рамках текущего контракта Минобороны получит все эти машины до 2022 года... Хочу отметить, что Су-57 и "Армата" являются перспективными платформами для создания новых боевых единиц в различных исполнениях. Серийные поставки будут продолжаться в рамках новых государственных контрактов как в текущем программном периоде, так и в перспективном".

Один из опытных образцов танка Т-14 на перспективной тяжелой гусеничной платформе "Армата" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018". Кубинка, 21.08.2018 (с) ВВС

Со стороны bmpd укажем, что речь идет о контракте на опытно-войсковую партию машин на перспективной тяжелой гусеничной платформе "Армата", заключенном Министерством обороны России с АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в конце 2015 года, и предполагающем поставки суммарно 132 единиц техники, включая танки Т-14, тяжелые БМП Т-15 и БРЭМ Т-16 начиная с конца 2018 года. Согласно сделанному в феврале 2018 года заявлению тогдашнего заместителя Министра обороны Российской Федерации Юрия Борисова, данный контракт для опытно-войсковой эксплуатации предусматривает поставку двух батальонных комплектов танков Т-14 на платформе "Армата" и одного батальонного комплекта тяжёлых БМП Т-15.

Опытно-войсковая эксплуатация указанных батальонных комплектов, по известным данным, будет проходить с 2020 года в составе 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа.

В свою очередь, генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Александр Потапов 22 августа заявил журналистам на форуме "Армия-2018", что "Уралвагонзавод" на сегодня произвел "ппримерно 30" опытных машин на платформе "Армата", часть из которых участвовали в параде на Красной площади и в испытаниях Министерства обороны.

Согласно февральскому заявлению Юрия Борисова, Государственные испытания машин на платформе "Арматы" будут начаты в 2018 году и будут продолжаться до конца 2019 года. "В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам, и после этого мы будем принимать решение о серийных крупных контрактах", - заявил Юрий Борисов.

23.08.2018
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
ПАК ФА
Т-15
Компании
Минoбороны РФ
Уралвагонзавод
Персоны
Борисов Юрий
Криворучко Алексей
Потапов Александр
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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