Войти
24.08.2018
bmpd.livejournal.com

Новые контракты Министерства обороны России

344
0
+1

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко 22 августа 2018 года заявил, что Министерство обороны Российской Федерации в рамках проходящего в Кубинке Международного военно-технического форума "Армия-2018" подписало 31 государственный контракт с 20 предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 130 мрлд рублей.

Разработанный АО "Ремдизель" на базе бронеавтомобиля К-53949 защищенный санитарный автомобиль тактического звена по ОКР "Линза" в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017". Кубинка, август 2017 года (с) bmpd

Заместитель главы военного ведомства сообщил, что в результате выполнения подписанных контрактов в Вооруженные Силы России будет поставлено более 600 и проведен ремонт с модернизацией свыше 1500 единиц вооружения, военной и специальной техники.

"Это прежде всего закупки перспективной авиационной техники, боевых бронированных машин различного предназначения, перспективных малых ракетных кораблей и комплексов связи. Большинство из этих образцов в той или ной форме уже прошли апробацию в реальных боевых условиях и подтвердили свои характеристики и высокое качество изготовления", - подчеркнул Алексей Криворучко.

Агентство РБК сообщает в своою очередь, что самые важные документы были подписаны во время торжественной церемонии с участием заместителя Министра обороны Алексея Криворучко, курирующего гособоронзаказ.

В частности, были заключены контракты с Объединенной авиастроительной корпорацией на два новейших истребителя пятого поколения Су-57 (срок исполнения 2018-2020 годы) и на шесть самолетов МиГ-35УБ и МиГ-35С (срок исполнения 2018-2023 годы).

С компанией "Восточная верфь" замминистра подписал контракт на два малых ракетных корабля проекта 22800 "Каракурт" (срок исполнения 2018-2023 годы), оснащенных мощным артиллерийским комплексом, а также универсальными пусковыми установками с возможностью применения крылатых ракет "Калибр" и "Оникс". Еще четыре таких же корабля поставит Амурский судостроительный завод (2018-2026 годы). Они должны будут усилить Тихоокеанский флот, уточнил РБК собеседник в Минобороны. "Каракурты" являются продолжением серии малых ракетных кораблей 21631, которые зарекомендовали себя во время боевого применения ракет "Калибр" в Сирии.

Также Криворучко подписал контракты с тульским Конструкторским бюро приборостроения им. академика А.Г.Шипунова на 132 модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и на 58 многоцелевых десантных модернизированных бронетранспортеров БТР-МДМ со сроком исполнения с 2018 по 2020 год.

Завод "Ремдизель" из Набережных Челнов по заказу Минобороны создаст 59 защищенных автомобилей 4х4 семейства "Тайфун". Внедорожники семейства "Тайфун-К" прошли проверку в Сирии, добавил собеседник Минобороны. По его словам, сейчас разработчик машин занимается совершенствованием конструкции с учетом этого опыта.

С Московским институтом теплотехники (МИТ) Минобороны подписало госконтракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) "Исследования в обеспечение создания гиперзвукового летательного аппарата большой дальности действия". ОКР получили шифр "Анчар-РВ". Стоимость разработки составит свыше 1,3 млрд руб.

Агентство ТАСС сообщило, что Министерство обороны Российской Федерации заключило контракты на поставку 30 армейских автомобилей многоцелевого назначения "Торнадо" и 59 защищенных автомобилей "Тайфун". Армейские автомобили многоцелевого назначения "Торнадо 6х6" с бронированной кабиной автомобильный завод "Урал" поставит в 2018-2019 годах, 59 защищенных автомобилей 4х4 семейства "Тайфун" "Ремдизель" поставит до 2020 года. Этот же завод поставит военным 20 автомобилей "Камаз-63968" в 2018-2020 годах.

Агенство РИА Новости также сообщило, что Министерство обороны Российской Федерации и АО "Ремдизель" заключили контракт на поставку до 2020 года 27 санитарных машин тактического звена "АС-Линза".

Одновременно Министерство обороны Российской Федерации и АО "НПК "Уралвагонзавод" заключили контракт на капитальный ремонт 230 боевых машин пехоты БМП-2, срок - до 2020 года. Кроме того, до конца этого года будут отремонтированы 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1.

Со стороны bmpd укажем, что тем самым "Ремдизель", видимо, одержал победу в ведшемся с 2016 года тендере Министерства обороны России по ОКР "Разработка защищенного санитарного автомобиля тактического звена" (шифр "Линза"). Завод "Ремдизель" предлагал в этом тендере машину на основе защищенного автомобиля К-53949 "Тайфун-К" с колесной формулой 4х4.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
БМД-4
БМП-2
БРЭМ-1
БТР-МДМ Ракушка-М
КамАЗ-53949
П-800 Оникс
ПАК ФА
Тайфун-К
Торнадо
Компании
АСЗ
Восточная верфь
ГАЗ Группа
КАМАЗ
КБП
Минoбороны РФ
МИТ
ОАК
Ремдизель
УралАЗ
Уралвагонзавод
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
22800 МРК
АРМИ-20XX
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Истребитель 5 поколения
Калибр КР
Тайфун
ТОФ
Похожие новости
26.09.2016
"Премьер" готовится к взлету
23.08.2018
Минобороны в рамках форума "Армия-2018" заключило контракты на 130 млрд рублей
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 20:04
  • 8
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"