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24.08.2018
Warspot

Так стреляет "Явуз"

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Yavuz
Выстрел из Yavuz.
Источник: defence-blog.com

Турецкий аналог французской САУ CAESAR показал себя в деле. Вчера, 20 августа, YouTube-канал arronlee33 показал процесс испытаний самоходной артиллерийской установки Yavuz, разработанной компанией Makina ve Kimya End?strisi Kurumu (MKEK).

Официальная презентация новой самоходки состоялась на международной выставке вооружений IDEF 2017 (тогда в статической экспозиции был представлен действующий прототип САУ).

Испытания САУ Yavuz

Yavuz — 155-мм полуавтоматическая гаубица, установленная на шестиколёсное шасси грузовика. Темп стрельбы заявлен на уровне 4–6 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект будет сравнительно небольшим — 18 снарядов. Пушка совместима со стандартными 155-мм снарядами НАТО и может использовать активно-реактивные боеприпасы, что позволяет вести прицельный огонь на дистанции свыше 40 км. Масса самоходки составляет порядка 30 т (может меняться в зависимости от уровня бронирования кабины), экипаж — 5 человек.

21.08.2018
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Франция
Продукция
CAESAR САУ
Компании
MKEK
Проекты
NATO
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