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24.08.2018
Lenta.ru

Россия нашла замену украинским двигателям "Мотор Сич"

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Luchnik-E
Лучник-Э» - новый российский ЗРК сверхближнего радиуса действия. Источник: Оружие России .

Двигатель Д-136 производства украинского предприятия "Мотор Сич", установленный на самый тяжелый в мире серийный вертолет Ми-26, в 2023 году будет заменен российским аналогом ПД-12В, сообщил РИА Новости представитель "Объединенной двигателестроительной корпорации".

"Работы продолжаются в соответствии с утвержденным планом. Успешно завершена большая работа по эскизному проектированию двигателя, в рамках которой определены его конструктивный облик и параметры. Начало предварительных испытаний вертолета с новым двигателем — 2023 год", — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что ПД-12В, разрабатываемый пермским "Авиадвигателем", обеспечит расширение условий базирования вертолета, снижение удельного расхода топлива, увеличение ресурса двигателя, а также возможность значительного форсирования мощности.

Авиационный турбовальный двигатель Д-136, разработанный в 1970-х годах "Ивченко-Прогресс" (Запорожье), с 1982 года серийно выпускается запорожским предприятием "Мотор Сич".

23.08.2018
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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-26
ПД-12В
Компании
Авиадвигатель
Мотор Сич
ОДК УК
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