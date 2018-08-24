Главные новинки "Армии-2018". Оружие России, которое мир увидел впервые

ТАСС собрал самые интересные современные образцы вооружения и техники, которые привлекли внимание военных специалистов и крупнейших СМИ

Международный военно-технический форум "Армия-2018" стал самым масштабным за всю свою историю по количеству представленных на нем образцов вооружения и техники. Причем это не только известные всему миру, проверенные годами и участвующие в различных вооруженных конфликтах, но и перспективные образцы оружия и новейшие разработки предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Часть из них предлагается на экспорт, а некоторые поступят в Вооруженные силы РФ уже в ближайшие годы. Множество техники демонстрировалось широкой публике впервые.

В этом году на выставке 26 000 экспонатов. Для сравнения: в прошлом году их было представлено 18 500, а в 2015-м, в первый год работы "Армии", около 7000. Около шести часов потребовалось министру обороны РФ Сергею Шойгу, чтобы осмотреть экспозицию форума, а это более 200 000 кв. м.

Только в первый день работы выставки, по данным организаторов, приехало более 100 иностранных делегаций — из Индии, Китая, Пакистана, Армении, Казахстана и ряда других стран. Новинки российской "оборонки" и уже стоящие на вооружении армии образцы техники смогли увидеть более 250 журналистов из Китая, Великобритании, США, Японии, Франции и других государств.

Бронетехника

Безусловным хитом среди бронетехники на выставке стала тяжелая боевая машина пехоты (БМП) Т-15 с новым 57-мм боевым модулем "Кинжал", а также сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака". Этот образец вызвал немалый ажиотаж у военных экспертов и журналистов. БМП создана корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) на базе тяжелой гусеничной унифицированной платформы "Армата".

Боевая бронированная гусеничная машина Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Как отмечают разработчики, скорострельная пушка БМП может применять различные типы боеприпасов (на дальности более 14 км) и с их помощью поражать живую силу, бронетехнику и летательные аппараты противника. Сама машина, как и танки, выдерживает попадание высокоточных и подкалиберных боеприпасов, сохраняя жизни экипажа и десанта.

Госкорпорация "Ростех" представила модернизированную БМП-1АМ "Басурманин".

Боевая машина пехоты БМП-1 "Басурманин". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Одна из самых популярных в мире боевых машин пехоты получила новый комплекс вооружений, современную электронику и более мощную силовую установку, что привело к существенному улучшению ее боевых характеристик. "Басурманин" оснащен 30-мм боевым модулем от БТР-82А с автоматической пушкой, пулеметом ПКТМ калибра 7,62-мм, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом, двухплоскостным стабилизатором вооружения, а также противотанковым комплексом "Метис".

Еще один из самых ярких экспонатов выставки — модернизированный с учетом опыта боев в Сирии бронеавтомобиль "Тигр".

Автомобиль специального назначения "Тигр-М". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Машина получила бронированный моторный отсек, антитравматические кресла, новый воздухозаборник с защитой от пыли и воды, решетчатые экраны на окнах и камеру с панорамным обзором, сообщили ТАСС в пресс-службе "Военно-промышленной компании" (ВПК), выпускающей "Тигр". Внешне она отличается обновленным, более агрессивным дизайном передней части и пустынным камуфляжем.

Также на открытой площадке ВПК была еще одна необычная новинка — бронетранспортер БТР-87, оснащенный новым боевым модулем — 30-мм пушкой и сверхзвуковыми противотанковыми ракетами "Атака". Главным отличием его от предшественника — БТР-82А — является переработанная компоновка: моторный отсек смещен вперед, справа от механика-водителя, а высадка десанта осуществляется через дверь в корме машины. Новая компоновка приближена к БТР следующего поколения на платформе "Бумеранг".

БТР-87. Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Системы ПВО и артиллерия

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" впервые представил широкой публике новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-М3". В этой модификации применена новая ракета, а их количество увеличено с четырех до шести на одной машине. Количество одновременно обстреливаемых целей увеличено до 36, а дальность поражения — до 70 км.

Комплекс ПВО "Бук-М3". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Бук-М3" поступает на вооружение российской армии. Сообщалось, что комплексами вооружаются части Южного военного округа. Весной этого года стало известно, что "Рособоронэкспорт" начал продвижение экспортного варианта — ЗРК "Викинг" — на зарубежные рынки.

Безусловным хитом форума стал еще один экспонат — первый серийный образец нового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Сосна", который будет поставлен в войска в ближайшее время.

Универсальный автоматический комплекс ЗРК "Сосна". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

"Новый мобильный комплекс успешно прошел госиспытания и должен сменить в российской армии ЗРК "Стрела-10М", — отметили в Ростехе. "Сосна" обеспечивает поражение целей на дальности до 10 км и высоте до 5 км в любое время суток. Одна боевая машина несет 12 малогабаритных зенитных ракет "Сосна-Р" и оснащена высокоточной оптико-электронной системой управления, защищенной от помех. Комплекс имеет пассивную систему прицеливания, что обеспечивает его скрытность. ЗРК может вести стрельбу с ходу.

Еще одна интересная новинка этого года — самоходная зенитная установка "Деривация-ПВО" с 57-мм боевым модулем.

Самоходная зенитная установка "Деривация-ПВО". Источник: © Информационно-аналитический отдел ТАСС

Артустановка предназначена для уничтожения беспилотников, крылатых ракет, ракет класса "воздух-поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. Также сообщалось, что ЦНИИ "Буревестник" (входит в УВЗ) изготовит на базе зенитки боевого робота, соответствующие работы уже запланированы. По словам гендиректора предприятия Григория Закаменных, современные боевые машины, в том числе "Деривация-ПВО", изначально создаются под автоматический режим, в котором весь цикл боевой работы проводится без участия оператора. Оператор, находящийся за пределами боевого модуля на автоматизированном рабочем месте в другом отсеке машины, только выбирает актуальную цель и дает команду на открытие огня.

Авиационная техника

Холдинг "Вертолеты России" представил на форуме модернизированный ударный вертолет Ми-28НЭ в новом техническом облике. Улучшения коснулись, в частности, несущей системы вертолета и силовой установки.

Ми-28НЭ. Источник: Минобороны РФ

Ми-28НЭ демонстрировался с новыми противотанковыми управляемыми ракетами "Хризантема-М" и возможностью управлять беспилотниками дистанционно (для этого вертолет оснащен специальными средствами связи). "Применение этой ракеты позволит увеличить дальность поражения бронированных целей до 10 км. Вертолет также получил модернизированные управляемые ракеты "Атака" с лазерной системой наведения и возможность применения авиационных бомб весом до 500 кг", — сообщили в холдинге.

Также на "Армии-2018" показали модернизированные вертолеты Ми-35М и Ми-35П, которые получили новый состав бортового радиоэлектронного оборудования.

Вертолет Ми-35М. Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Ми-35П получил обзорно-прицельную систему, новый цифровой пилотажный комплекс. На обновленном Ми-35М возможна доработка вертолета под применение управляемых ракет "Игла-С" класса "воздух-воздух", а также бортового комплекса обороны "Президент-С" с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК.

Вертолет Ми-26Т2В. Источник: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

На открытой площадке была представлена новейшая модификация тяжелого вертолета Ми-26Т2В с новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и комплексом обороны. Накануне открытия выставки машина совершила первый полет.

"Светосигнальное оборудование Ми-26Т2В теперь адаптировано под использование очков ночного видения, а в кабине вертолета установлены новые энергопоглощающие кресла экипажа", — рассказали в пресс-службе "Вертолеты России". "Бортовое оборудование Ми-26Т2В сделает этот вертолет еще более эффективным и надежным даже при применении в условиях непогоды и сложного рельефа", — заявил гендиректор холдинга Андрей Богинский. Серийное производство этого вертолета начнется в 2019 году.

В павильоне форума "Авиация" демонстрировался военно-транспортный Ми-171Ш с расширенными возможностями. Также главе военного ведомства Сергею Шойгу руководители промышленности представили многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 и сверхзвуковой истребитель МиГ-31БП с комплексом "Кинжал".

Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Источник: © Минобороны РФ

Вертолет Ми-171Ш оснащен штатным неуправляемым ракетным вооружением, бомбардировочным вооружением и стрелково-пушечным. Также имеется возможность использования управляемых ракет "Атака-В", имеющих дальность применения до 6 км.

Морские проекты

Крыловский научный центр представил свою новую разработку — аванпроект легкого авианосца.

По словам представителя компании, новый проект будет стоить, по предварительным оценкам, почти в два раза дешевле предыдущего концепта тяжелого авианосца "Шторм". Однако качественный состав авиакрыла (46 единиц) на нем будет такой же. Из сопроводительных материалов следует, что новый авианосец будет иметь полное водоизмещение 44 тыс. тонн и сможет нести до 46 летательных аппаратов. Энергетическая установка корабля будет газотурбинной.

Аванпроект легкого авианосца. Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Авиагруппа легкого авианосца может состоять из тех же самолетов, что и у тяжелого — истребители Су-33 и МиГ-29К, многоцелевые и спасательные вертолеты, четыре самолета радиолокационного дозора.

Ростех показал прототип подводного противодиверсионного робота "Нерпа", способный нести взрывчатку и стрелковое вооружение.

Боевой подводный беспилотный аппарат "Нерпа". Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Аппарат вооружен автоматом АПС. Нагрузкой могут быть и взрывчатые вещества при одноразовом применении аппарата. Беспилотник можно применять для предотвращения нарушения границ акватории, сопровождения боевых пловцов, подводной разведки на дистанции до 50 м, обнаружения и поражения целей, патрулирования как самостоятельно, так и по заданному маршруту.

Вес аппарата составляет менее 30 кг, скорость — 1 узел, запас хода — 4 часа. Глубина погружения — 50 м, устойчивая связь обеспечивается на расстоянии до 80 м.

Спецтехника

Новинка от корпорации УВЗ — универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ), созданная на базе танка Т-90М.

УБИМ оснащена универсальным бульдозерным оборудованием с изменяемым положением крыльев отвала. Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

По сути, УБИМ — это три инженерные машины в одном: бонированная ремонтно-эвакуационная машина, инженерная машина разграждения и разминирования. Экипаж УБИМ состоит из двух человек — командира и механика-водителя. В защищенном обитаемом отделении могут разместиться три сапера. Для самообороны машина оснащена боевым модулем с пулеметом калибра 12,7 мм и прицелом с тепловизором и лазерным дальномером.

Вместе с боевыми машинами в составе экспозиции инженерных войск Минобороны на выставке показали и уникальный бронированный бульдозер Б10М2С.

Бронированный бульдозер Б10М2С. Источник: © Пресс-служба "Уралвагонзавода"

Главная особенность — особая защита некоторых деталей конструкции. В результате оператор может спокойно и безопасно выполнять инженерные задачи даже в условиях камнепада, падающих деревьев, пуль и осколков. Также его планируют усилить еще противокумулятивным экраном-сеткой (они применяются на танках и служат дополнительной защитой против управляемых и неуправляемых средств поражения).

Концерн "Калашников" представил новый багги OV-2 с гибридной силовой установкой для спецподразделений. Он разработан в интересах Минобороны РФ.

Гибридный багги OV-2. Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

Автомобиль способен развивать скорость до 100 км/ч и перевозить до четырех человек, включая водителя. Он обладает пружинной подвеской с гидравлическим амортизатором и двухконтурными гидравлическими тормозами.

Беспилотники и проект будущего

Несомненно, самым обсуждаемым и ярким проектом на форуме стал управляемый прямоходящий робот с рабочим названием "Игорек". Подобные концепции двуногих машин ранее были описаны в различных произведениях научной фантастики.

Управляемый прямоходящий робот с рабочим названием "Игорек" весом 4,5 т, разработанный концерном "Калашников". Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Концепт управляемого прямоходящего комплекса представил концерн "Калашников". Перспективная цель применения антропоморфного комплекса — решение инженерных задач. Машина состоит из кабины, где будет сидеть водитель, установленной на двуногое шасси. Робот имеет две дистанционно управляемых руки-манипулятора. Высота машины достигает четырех метров. Сообщалось, что на следующей "Армии" будет представлен действующий образец машины, который уже будет ходить.

Беспилотная техника на выставке в этом году была представлена в большом количестве. Многие предприятия оборонки показали свои образцы, в том числе комплексы для борьбы с дронами. Так, новый беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 презентовала компания Zala Aero (входит в концерн "Калашников"), в настоящее время он проходит заводские испытания.

Преимуществом его является продолжительность полета — 14 часов. Сообщается также, что масса воздушного судна сокращена до 30 кг. Впервые для беспилотника разработана технология воздушного лазерного сканирования, которая предоставляет данные об изучаемой местности, включая рельеф, обнаруживает замаскированные объекты и их характеристики.

Группа "Кронштадт" показала новый беспилотный комплекс "Орион-Э".

Беспилотный комплекс "Орион-Э". Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Комплекс воздушной разведки "Орион" — беспилотный летательный аппарат, максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонну, а максимальная масса полезной нагрузки — 200 кг. Его "потолок" по высоте достигает 7,5 км, максимальная продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость горизонтального полета — до 200 км/ч.

Также для "Ориона" был представлен прототип боеприпаса массой до 50 кг и блок управления оружием. По словам разработчиков, подобный боеприпас может применяться в беспилотной авиации для использования в локальных конфликтах малой интенсивности.

Прототип боеприпаса к "Орион-Э". Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

На выставке также были показаны комплексы для борьбы с беспилотниками. Так, холдинг РТИ разработал мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотным летательным аппаратам. Подавляет навигационный сигнал GPS/ГЛОНАСС в радиусе 5 км. Учитывая габариты комплекса, он может устанавливаться практически на любой носитель.

Также холдинг показал новые мобильные радары для защиты от беспилотников. Их предназначение — обнаруживать в пределах охранной зоны любые объекты, имеющие малую эффективную площадь рассеяния, включая беспилотные летательные аппараты с линейными размерами от 20 см, летающих на высотах до 2000 м.

Новую версию комплекса Rex-1 для борьбы с беспилотниками представил и концерн "Калашников". В отличие от предыдущей версии добавлены сменные модули, глушащие не только Wi-Fi-канал связи, но и другие частоты. Модульность позволяет отключать ненужные в данный конкретный момент модули, что облегчает конструкцию.

Комплекс Rex-1. Источник: Концерн Калашников

Ростех представил "ружье" против дронов для гражданского рынка.

Вес переносного комплекса радиоэлектронного противодействия "Пищаль" — 3 кг; дальность, подтвержденная на испытаниях, — более 2000 м, работает в диапазоне от 600 МГц до 6000 МГц. По словам разработчиков, это позволяет создать помехи системе управления и навигации беспилотника и заблокировать передачу данных с него. "Ружье" прерывает связь с БПЛА по пяти основным каналам одновременно.

Другие разработки

Сенсацией среди представленного стрелкового оружия на форуме стал новый автомат АК-308 под патрон НАТО.

Новый автомат "Калашникова" АК-308. Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Оружие выполнено на базе автомата АК-103 под патрон 7,62х51 мм (стандартный винтовочный боеприпас стран Североатлантического блока) с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения. Вместимость магазина — 20 патронов, масса оружия с пустым магазином — 4,3 кг. АК-308 использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад, на оружие возможна установка штык-ножа.

Концерн "Калашников" показал систему, связывающую бойцов и технику с помощью нейросети.

Боевая нейросеть, элемент системы боевой модуль "Корнет". Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Так, нейросеть в автоматическом режиме давала целеуказание боевому роботу "Соратник", боевым модулям ППДУ (оснащен пулеметом калибра 12,7 мм) и "Корнет" (оснащен также пулеметом и автоматическим гранатометом) с интеллектуальной системой идентификации целей. После подтверждения целей координаты передаются модулям, роботу, штурмовым катерам БК-16 и спецназу, которые нейтрализуют цель. Видеоконтроль поражения целей в режиме онлайн осуществляется с беспилотников.

И, наконец, боевая новинка форума этого года — экзоскелет, прошедший проверку в условиях боевых действий.

В 2017 году он прошел апробацию в спецподразделениях МО РФ, а этом году в ОМОНе "Беркут" города Севастополь. Изделие обеспечивает защиту суставов и позвоночника, а также разгружает опорно-двигательный аппарат при переноске грузов весом до 50 кг (рейдовые рюкзаки, специальное снаряжение, вооружение и боеприпасы) во время длительных маршей, при проведении штурмовых операций, уменьшая усталость мышц и увеличивая работоспособность солдата.

Маскирующее покрытие для боевой техники и экипировки солдат представлено на форуме "Армия-2018", возможности материала демонстрируются на примере солдатского шлема.

Маскирующее покрытие. Источник: Илья Максимов/РГ

Специализированный электроуправляемый материал, которым покрыт прототип шлема, способен менять цвет в зависимости от маскируемой поверхности и окружающей ее среды. В будущем материал сможет отображать динамические изменения интенсивности цвета, имитируя сложные графические изображения, например, колебания листвы при порывах ветра. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, представленный "шлем-невидимка" станет частью экипировки российского "солдата будущего". Уже получены экспериментальные образцы такого покрытия, оно является идеальным средством маскировки для личного состава и техники, в том числе танков.

Подготовил Роман Азанов