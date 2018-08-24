Тульское КБП представило новый гражданский карабин на базе "Винтореза" на "Армии-2018"

Вместо глушителя производители установили его имитатор

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новый охотничий карабин на базе снайперской винтовки ВСС представлен на форуме "Армия-2018". Презентацию оружия провели представители Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия (входит в тульское Конструкторское бюро приборостроения) на стрельбище полигона Алабино.

"Сегодня мы представляем две модификации, КО ВСС-1 - это точная копия ВСС, а КО ВСС - модернизированная версия, где установлена планка Пиккатини для установки прицельных приспособлений", - рассказал журналистам начальник стрелково-испытательного комплекса Тульского оружейного завода Александр Моисеенко.

По характеристикам карабин практически во всем идентичен боевой винтовке: в нем применяется гражданская версия патрона 9х39 мм, ствол нового изделия - нарезной. Единственное заметное отличие состоит в том, что вместо глушителя установлен его имитатор - по закону гражданское оружие не может оснащаться приборами бесшумной стрельбы.

Винтовка снайперская специальная ВСС "Винторез" калибра 9 мм с прицельной дальностью 400 м для ведения бесшумной и беспламенной стрельбы была разработана в 1987 году. Производит винтовку Тульский оружейный завод.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.