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24.08.2018
ТАСС

Минобороны устроило игровой закрытый аукцион для участников госзакупок на "Армии-2018"

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Армия-2018
Армия-2018.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

В ведомстве сообщили, что такой формат был выбран для того, чтобы потенциальным участникам аукционов было проще разобраться в процедуре

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Департамент госзакупок Минобороны РФ разъяснил потенциальным поставщикам в форме деловой игры на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" правила проведения закрытых аукционов. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"В рамках научно-деловой программы Департамент госзакупок Минобороны организовал деловую игру "Проведение закрытого аукциона". Мероприятие, прежде всего, было рассчитано на потенциальных участников закупок, осуществляемых в интересах военного ведомства", - сообщил представитель пресс-центра.

По его словам, такой формат был выбран для того, чтобы потенциальным участникам закрытых аукционов было проще разобраться в процедуре.

"Опыт предыдущих лет показал эффективность такого рода способов доведения информации до заинтересованных участников. Присутствующие на деловой ознакомились с особенностями регистрации участников закрытого аукциона, порядком его проведения и обязательными правилами", - рассказал представитель пресс-центра.

По словам собеседника агентства, организаторы деловой игры уверены, что приобретенные навыки и знания будут способствовать повышению уровня квалификации участников реальных аукционов и, соответственно, повышению эффективности и результативности закупок, которые проводятся в рамках гособоронзаказа.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

23.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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