Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм

Директор Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия Алексей Сорокин рассказал, что гражданский патрон для этой винтовки уже есть

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия (ЦКИБ СОО, входит в тульское Конструкторское бюро приборостроения) разрабатывает гражданскую версию снайперской винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм. Об этом ТАСС в четверг рассказал директор ЦКИБ СОО Алексей Сорокин на форуме "Армия-2018".

"Идет работа по превращению [ОСВ-96] в гражданский образец. Хотим в этом году получить, чтобы начать конструкторские испытания. Гражданский патрон для нее уже есть", - сказал Сорокин. По его словам, ЦКИБ производит множество гражданских вариантов боевого оружия. Все они, в том числе и гражданская ОСВ-96, в большой степени унифицированы с боевыми образцами.

В пресс-службе НПО "Высокоточные комплексы", в которое входит тульское КБП, отметили, что спрос на этот калибр на гражданском рынке растет, существует потребность в мощном патроне для использования в промысловых целях, при охоте на крупных животных, а также для защиты от хищников в отдаленных районах, в местах добычи полезных ископаемых, прокладки трубопроводов и в районах геологоразведки.

ОСВ-96 - российская крупнокалиберная снайперская винтовка, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на больших дистанциях. Винтовка использует мощный патрон 12,7 на 107 мм (как пулеметный, так и специализированный снайперский), ее прицельная дальность составляет 1800 м. Объем магазина ОСВ-96 - пять патронов. Винтовка стоит на вооружении Минобороны, МВД и ФСБ России.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит c 21 по 26 августа 2018 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и на полигоне Алабино.