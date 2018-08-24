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24.08.2018
ТАСС

Минобороны закажет модульные блок-посты и сооружения из композитов для Арктики

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Российская военная база Арктический трилистник в Арктике. Архивное фото
Российская военная база Арктический трилистник в Арктике. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Минобороны РФ

Как сообщили в военном ведомстве, при создании образцов учтут географию расположения, погодные и оперативно-тактические условия, в которых находятся войска

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Композитные сооружения и модульные блок-посты планируется создать в интересах российской армии, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ на форуме "Армия-2018".

"В ходе дискуссий были выработаны основные векторы развития средств фортификационной защиты войск в ближайшей перспективе, в том числе создание универсального модульного блок-поста и сооружений из композитных материалов для применения в арктических условиях", - рассказали в российском военном ведомстве.

Перспективные образцы фортификации войск обсудили на круглом столе в ходе форума. В дискуссии приняли участие военные специалисты и представители оборонной промышленности.

"Также разрабатываются модульные средства для гарантированного предотвращения несанкционированного проезда через блок-посты и сооружения с дистанционно управляемыми огневыми комплексами средств ближнего боя", - отметили в Минобороны.

Создание новых средств фортификационной защиты будет учитывать географию расположения, погодные и оперативно-тактические условия, в которых находятся войска. Для создания образцов предполагается использование отечественных инновационных технологий и материалов.

С 21 по 26 августа в Подмосковье проходит Международный военно-технический форум "Армия-2018", организатором которого выступает Минобороны РФ.

23.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
АРМИ-20XX
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