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24.08.2018
РИА Новости

Для Росгвардии разработали незаметные в городской среде машины связи

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Легковые автомобили Лада Гранта, переданные в служебное пользование подразделениям вневедомственной охраны. Архивное фото
Легковые автомобили Лада Гранта, переданные в служебное пользование подразделениям вневедомственной охраны. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" разработала незаметные в городской среде машины связи для Росгвардии, первые поставки начнутся в 2019 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех на международном форуме "Армия-2018" объявил о создании современной аппаратной связи для Росгвардии, спецподразделений и других силовых ведомств… Первые поставки намечены на 2019 год", - говорится в сообщении.

Системы связи разместили на базе автомобиля Ford Transit. Причем, как отметили в "Росэлектронике", "разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только в стационарных условиях".

Связь со спецподразделениями обеспечивают две цифровые радиостанции "Радон", для координации с авиацией применена радиостанция "Айком", а для взаимодействия с военными установлена радиостанция серии Р-168-25У-2. Кроме того, в "Транзит" установили сканирующий приемник, позволяющий прослушивать эфир на всех диапазонах частот для мониторинга радиовещания.

В кузове аппаратной размещаются три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами, а также видеотелефоном для проведения видеоконференций со скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек.

"При этом экстерьер Ford хорошо вписывается в городскую среду, не выделяется и не привлекает к себе повышенного внимания, одновременно обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности", - отмечают создатели средств связи.

Снаружи на машине установлены четыре камеры для съемки круговой панорамы. При выявлении подозрительного объекта можно использовать еще одну вращающуюся камеру с 30-кратным увеличением для детального просмотра, выдвигающуюся из крыши. Изображения со всех камер выводятся на два монитора и видеорегистратор. Управление видеосистемой осуществляется по сети. Для наблюдения также используется профессиональный квадрокоптер, управляемый оператором.

23.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Ростех
Росэлектроника
Проекты
АРМИ-20XX
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