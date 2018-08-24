Для Росгвардии разработали незаметные в городской среде машины связи

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Росэлектроника" разработала незаметные в городской среде машины связи для Росгвардии, первые поставки начнутся в 2019 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех на международном форуме "Армия-2018" объявил о создании современной аппаратной связи для Росгвардии, спецподразделений и других силовых ведомств… Первые поставки намечены на 2019 год", - говорится в сообщении.

Системы связи разместили на базе автомобиля Ford Transit. Причем, как отметили в "Росэлектронике", "разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только в стационарных условиях".

Связь со спецподразделениями обеспечивают две цифровые радиостанции "Радон", для координации с авиацией применена радиостанция "Айком", а для взаимодействия с военными установлена радиостанция серии Р-168-25У-2. Кроме того, в "Транзит" установили сканирующий приемник, позволяющий прослушивать эфир на всех диапазонах частот для мониторинга радиовещания.

В кузове аппаратной размещаются три рабочих места, которые оснащены ноутбуками, многофункциональным печатающим устройством, абонентскими телефонами, а также видеотелефоном для проведения видеоконференций со скоростью передачи данных до 1 Гбит/сек.

"При этом экстерьер Ford хорошо вписывается в городскую среду, не выделяется и не привлекает к себе повышенного внимания, одновременно обладает достаточной проходимостью для работы в полевых условиях и на пересеченной местности", - отмечают создатели средств связи.

Снаружи на машине установлены четыре камеры для съемки круговой панорамы. При выявлении подозрительного объекта можно использовать еще одну вращающуюся камеру с 30-кратным увеличением для детального просмотра, выдвигающуюся из крыши. Изображения со всех камер выводятся на два монитора и видеорегистратор. Управление видеосистемой осуществляется по сети. Для наблюдения также используется профессиональный квадрокоптер, управляемый оператором.