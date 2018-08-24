Мал, да удал! "Техмаш" завершил госиспытания новых 30-мм снарядов

Российское военное ведомство в скором времени получит на вооружение новейшие боеприпасы калибра 30-мм. Как заявил генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин, малокалиберные 30-мм снаряды нового поколения успешно прошли государственные испытания.

Минобороны РФ

В концерне сообщили, что Техмаш успешно завершил испытания боекомплекта 30-мм артиллерийских выстрелов нового поколения с полимерным ведущим устройством. Новые боеприпасы разработаны на базе НПО "Прибор". Отмечается, что применение новейших 30-мм патронов позволит расширить боевые возможности малокалиберного артиллерийского вооружения, при этом повысив его эффективность до 2-х раз. Кроме этого, в ходе работ по созданию данных боеприпасов, разработчикам из НПО "Прибор" удалось создать материал, позволяющий стабилизировать и улучшить характеристики снарядов.

В новых боеприпасах применено полимерное ведущее устройство вместо медного ведущего пояска, которое путем уменьшения воздействия на канал ствола, обеспечивает увеличение живучести стволов орудий, при этом не допуская потери баллистических характеристик выстрела. При использовании снарядов с полимерными ведущими устройствами в артиллерийских комплексах военно-морского флота появляется возможность трехкратного повышения живучести стволов при стрельбе в штатном режиме. В случае с применением новых снарядов авиационными пушками живучесть ствола увеличивается в шесть раз, при этом термостойкость боеприпаса не изменялась.

Разработка и первые испытания 30-мм снарядов с полимерным ведущим устройством (ПВУ) стартовали на НПО "Прибор" еще в 2016 году.