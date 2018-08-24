Ту-95МС получат модернизированные двигатели

Корпорация "Ростех" разработала новую модификацию одного из самых мощных в мире турбовинтовых двигателей НК-12 для стратегического бомбардировщика Ту-95МС, передает РИА Новости.

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Согласно сообщению "Ростеха", модернизированная силовая установка значительно усилила летно-технические характеристики "Крылатого медведя", в том числе дальность полета.

В настоящее время стратегический бомбардировщик с улучшенным двигателем проходит государственные испытания.

По словам директора кластера вооружений корпорации Сергея Абрамова, создание данного двигателя является очередным значимым шагом на пути к переоснащению российской боевой авиации. НК-12МПМ обеспечил новый уровень характеристик знаменитого ракетоносца, который остается самым быстрым в мире турбовинтовым самолетом.

Абрамов отметил, что при создании силовой установки были использованы инновационные решения, которые делают бомбардировщик еще более мощным, быстрым и эффективным. Он подчеркнул также, что уровень российских разработок в области турбовинтовых двигателей по-прежнему недосягаем для зарубежных конструкторов.

НК-12МПМ является модификацией двигателя НК-12МП (15 тыс. лошадиных сил). Он разработан инженерами самарской компании "Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех"). По словам разработчиков, уровень вибрации от обновленной силовой установки уменьшился почти вдвое.