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24.08.2018
Военное обозрение

Ту-95МС получат модернизированные двигатели

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Корпорация "Ростех" разработала новую модификацию одного из самых мощных в мире турбовинтовых двигателей НК-12 для стратегического бомбардировщика Ту-95МС, передает РИА Новости.

https://ru.depositphotos.com

Согласно сообщению "Ростеха", модернизированная силовая установка значительно усилила летно-технические характеристики "Крылатого медведя", в том числе дальность полета.

В настоящее время стратегический бомбардировщик с улучшенным двигателем проходит государственные испытания.

По словам директора кластера вооружений корпорации Сергея Абрамова, создание данного двигателя является очередным значимым шагом на пути к переоснащению российской боевой авиации. НК-12МПМ обеспечил новый уровень характеристик знаменитого ракетоносца, который остается самым быстрым в мире турбовинтовым самолетом.

Абрамов отметил, что при создании силовой установки были использованы инновационные решения, которые делают бомбардировщик еще более мощным, быстрым и эффективным. Он подчеркнул также, что уровень российских разработок в области турбовинтовых двигателей по-прежнему недосягаем для зарубежных конструкторов.

НК-12МПМ является модификацией двигателя НК-12МП (15 тыс. лошадиных сил). Он разработан инженерами самарской компании "Кузнецов" (входит в корпорацию "Ростех"). По словам разработчиков, уровень вибрации от обновленной силовой установки уменьшился почти вдвое.

23.08.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-12
Ту-95
Компании
Ростех
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