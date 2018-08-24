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24.08.2018
РИА Новости

Десантники в Приморье приступили к учениям в рамках внезапной проверки

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск. Архивное фото
Военнослужащие Воздушно-десантных войск. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ПОЛИГОН БАМБУРОВО (Приморье), 23 авг - РИА Новости. Приморское соединение ВДВ отработало десантирование личного состава и техники на береговой полигон Тихоокеанского флота (ТОФ) в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает отдел информационного обеспечения Восточного военного округа по ТОФ в четверг.

Сообщается, что учение проводится в условиях применения условным противником многочисленных диверсионно-разведывательных групп.

"Сегодня в районе морского десантного полигона "Бамбурово" Тихоокеанского флота (площадка приземления "Славянка") проведено десантирование личного состава десантно-штурмового подразделения бригады", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения десантники займут рубежи обороны на участке морского побережья и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения. "Высадка воздушного десанта осуществлялась с семи военно-транспортных самолетов Ил-76. В ней было задействовано порядка 130 военнослужащих и шесть боевых машин десанта БМД-2", - уточняется в сообщении.

Добавляется, что в ходе учения десантники займут рубежи обороны на участке морского побережья и проведут боевую стрельбу из штатного вооружения.

23.08.2018
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Продукция
БМД-2
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