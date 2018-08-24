Что слышно о проекте ПАК ТА?

Президент Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал представителям СМИ о проекте перспективного авиационного комплекса транспортной авиации. По сути, это третий ПАК, который запланировано реализовать в России наряду с ПАК ФА и ПАК ДА. Один из этих проектов уже привёл к созданию новейшего самолёта – Су-57, контакт на поставку которого в ВКС РФ был подписан накануне на площадке международного авиатехнического форума "Армия-2018".

В интервью корреспонденту телеканала "Звезда" Юрий Слюсарь заявил, что итогом реализации проекта ПАК ТА станет самый тяжёлый в мире серийный транспортный самолёт.

По предварительным оценкам будущий российский транспортник должен превзойти по своим массово-габаритным характеристиками существующий на сегодняшний день самый большой транспортник в ВС РФ Ан-124 "Руслан".

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При этом ПАК ТА не станет больше Ан-225 "Мрия" грузоподъёмностью до 250 тонн. Тот проект разработан ещё советскими конструкторами, а сегодня объявлен главной авиационной гордостью Украины. Но "Мрия" за годы своего существования так и не пошла в серию по ряду причин, одной из которых является недофинансирование, ведущее к упадку украинской авиастроительной отрасли.

Юрий Слюсарь отметил, что облик перспективного транспортного самолёта, как и техническое задание по его производству, появятся примерно в 2020 году. Об этом глава ОАК сообщил, находясь на упомянутом форуме "Армия-2018".