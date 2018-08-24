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24.08.2018
РИА Новости

Китайские производители военной техники заинтересовались танком Т-90М

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Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник: Пресс-служба УВЗ

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Китайские производители военной техники заинтересовались новейшими образцами российской бронетехники, в частности танком Т-90М, сообщили журналистам в пресс-центре Международного военно-технического форума "Армия-2018".

"Мы впервые выставили свою экспозицию на форуме. Наибольший интерес для нас представляет российская бронетанковая техника, особенно новейшие образцы, такие как танк Т-90М", - процитировали в пресс-центре представителя китайской промышленной корпорации Norinco Чжан Кэюя.

Корпорация Norinco представила на "Армии-2018" линейку военных автомобилей, системы залпового огня, автомобили-амфибии и стрелковое оружие.

По информации пресс-центра, китайская делегация высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.

23.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Norinco
Проекты
АРМИ-20XX
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