Китайские производители военной техники заинтересовались танком Т-90М

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Китайские производители военной техники заинтересовались новейшими образцами российской бронетехники, в частности танком Т-90М, сообщили журналистам в пресс-центре Международного военно-технического форума "Армия-2018".

"Мы впервые выставили свою экспозицию на форуме. Наибольший интерес для нас представляет российская бронетанковая техника, особенно новейшие образцы, такие как танк Т-90М", - процитировали в пресс-центре представителя китайской промышленной корпорации Norinco Чжан Кэюя.

Корпорация Norinco представила на "Армии-2018" линейку военных автомобилей, системы залпового огня, автомобили-амфибии и стрелковое оружие.

По информации пресс-центра, китайская делегация высоко оценила экспозицию выставки и организацию форума.